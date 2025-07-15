Українська діаспора вимагає скасувати виступ друга Путіна Валерія Гергиева в Італії

Близько 40 українських організацій з Італії, Польщі, Канади та інших країн звернулися з вимогою скасувати участь кремлівського диригента Валерія Гергиева на фестивалі Un’Estate da RE, запланованому на 27 липня у Палаці Казерта. Його повернення до ЄС стане першим після 2022 року, коли він був усунений із європейських сцен за відмову засудити війну в Україні I

Слова протестувальників

«Валерій Гергiєв — це посол Володимира Путіна, його слуга, його вірний друг… Його виступ — блискуча візитна картка кремлівського диктатора, перепустка до нових злочинів», — йдеться в зверненні громадської ініціативи. Читайте також: МЗС підтвердило смерть 18-річної української студентки в Італії: розглядається версія самогубства

Реакція офіційних осіб ЄС та України

Піна Пічерно , віцепрезидентка Європарламенту, засудила концерт: це — «легітимізація чудовищного імперіалізму» та шкодить іміджу ЄС, якщо виділяються кошти платників податків .

, віцепрезидентка Європарламенту, засудила концерт: це — «легітимізація чудовищного імперіалізму» та шкодить іміджу ЄС, якщо виділяються кошти платників податків . Представниця Єврокомісії нагадала, що європейські сцени не повинні підтримувати артистів, що підтримують війну; наголосила на необхідності виступати лише з тими митцями, хто дотримується демократичних цінностей.

Микола Точицький, міністр культури та стратегічних комунікацій України, застеріг, що це може стати сигналом Кремлю про повернення в міжнародний культурний простір .

Захист від організаторів

Голова регіону Кампанія, Вінченцо Де Лука, відстоює концерт як символ культурного діалогу, заявляючи, що мистецтво сприяє солідарності й не має змішуватися з політикою . Деякі італійські політики, наприклад Іван Скалфаротто (Italia Viva), обурюються, що цензура мистецтва веде до небезпечної байдужості до вартостей Європи.

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Чому це важливо

Перший випадок після 2022 року: концерт стане дебютом Гергиева на Заході після трирічної культурної “чорної дієти” . Санкції та чорний список: Гергиев потрапив під санкції Канади та був включений до «списку Навального 50». ЄС під тиском: хоча концерт не фінансується безпосередньо з бюджету ЄС, він оплачений із національного фонду через Кампанію — що все одно викликає застереження з Брюсселя .

Зіткнення між свободою мистецтва та моральною відповідальністю отримало новий вимір. Хоч концерт Гергиева й підтримується як «місце культурного діалогу», для української діаспори його виступ є образою пам’яті жертв, які щодня гинуть від російської агресії.

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