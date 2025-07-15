Українська культура на великій сцені Неаполя: тріумфальний виступ ансамблю «Євшан»

В Неаполі виступив Yevshan — легендарний український фольклорний балет з Канади. Єдиний концерт став подією культурної єдності та підтримки України в Італії.

13 липня 2025 року в Неаполі відбувся єдиний і незабутній виступ Yevshan Ukrainian Folk Ballet Ensemble, одного з найстаріших і найвідоміших українських фольклорних балетів Канади. Захід пройшов у залі Teatro Il Piccolo і зібрав сотні глядачів, об’єднаних любов’ю до української культури та національної ідентичності.

Танець «Євшан» говорить душею

Ансамбль Yevshan, заснований ще у 1960-х роках у Монреалі, вже понад 65 років зберігає й передає українські традиції через музику та танець. Серед його досягнень — виступи перед королевою Єлизаветою ІІ, герцогом і герцогинею Йоркськими, гастролі по всій Канаді, а також у США, Швеції, Кубі та інших країнах.

Цього разу Неаполь мав виняткову можливість побачити ансамбль, учасники якого — переважно діти українських мігрантів або самі мігранти — виконали програму, що поєднувала динаміку, грацію й автентичну емоцію.

Подія, що стала можливою завдяки громаді

Організація виступу в Неаполі, як зізнаються організатори, була справжнім викликом — від логістики до фінансування. Але завдяки згуртованій українській громаді та щирій підтримці друзів України, подія пройшла на високому рівні.

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Подяка за підтримку:

Генеральне консульство України в Неаполі

CRASA APS та Lala Club

та ArtCity Box за надійне партнерство

за надійне партнерство Відомі митці й волонтери: Марина Замишляєва , Оксана Гавлицька , Emilio Ventura , Roberto Russo , Yury Chartorynskyy

, , , , Подарунки для гостей — від жіночого осередку Chogan (під керівництвом Tetyana Zhuk)

Слова особливої вдячності — Mykola Oleksiv, Tania Genovese, Rino Monaco, Luigi Rubiconti, які сприяли організації на кожному етапі.

Cвітлини виступy ансамблю Yevshan

Глядачі: емоції, оплески і солідарність

Публіка в Неаполі зустрічала артистів теплими оплесками, щедрими донатами й щирими словами подяки. Вечір став не лише культурною подією, але й актом солідарності з українським народом, підтвердженням того, що культурна дипломатія — один з найсильніших мостів між народами.

Виступ ансамблю Yevshan у Неаполі — це приклад того, як українська культура не лише зберігається за кордоном, але й стає потужним інструментом єдності, гордості та впливу. Це був вечір, який ще довго житиме в серцях глядачів — вечір, коли Канада, Україна та Італія стали трохи ближчими одна до одної.

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