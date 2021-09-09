Українська легкоатлетка стала переможницею турніру в Італії

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала тріумфаторкою Континентального туру в Італії. Українка у Падуї стала найкращою у стрибках у довжину.

Українська легкоатлетка зробила три вдалі спроби з шести. Найкращим був третій стрибок, у якому спортсменка продемонструвала результат 6.70 метра.

Цього результату вистачило для того, щоб перемогти в італійській Падуї. Другою стала представниця Білорусі Анастасія Мирончик-Іванова. Вона поступилась українці 25 сантиметрами. Бронзову медаль здобула сербка Міліца Гардашевич – 6,38.

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Відзначимо, що це перший подіум для Бех-Романчук після виступу на Олімпіаді-2020. Марина на головних змаганнях у житті кожного спортсмена посіла 5 місце.

Наступний старт Бех-Романчук – останній етап Діамантової ліги у Цюриху (Швейцарія).

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