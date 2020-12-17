Українська шопка бере участь у виставці “100 вертепів” у Ватикані

Український різдвяний вертеп представлено на міжнародній виставці у Ватикані «100 вертепів світу».

Відкриття традиційної експозиції відбулося 13 грудня на площі Святого Петра за участю посольства України при Святому престолі.

Зазвичай виставка проходить у ватиканських палацах. Цього року через пандемію COVID-19 її вирішили влаштувати на площі під колонадою архітектора Джан Лоренцо Берніні.

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З-поміж сотні різдвяних шопок із різних куточків світу стоїть художній вертеп схимонахині УГКЦ Теодозії Полотнюк.

Шопку, представлену у Ватикані, виготовлено власноруч з екологічних матеріалів: картону, моху, деревини, глини, каміння і піску.

Вертеп символічно відображає дух українського Різдва від заходу до сходу і частково знайомить глядачів із українською різдвяною традицією, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Виставка вертепів у Ватикані триватиме до 10 січня, вхід для відвідувачів безкоштовний.

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