Українське свято єднання в Італії

У містечку Порлеца, розташованому на узбережжі озера Лугано на півночі Італії, відбулося Українське свято, що передбачало соціальний обід та ряд культурних маніфестацій.

Українці, як й інші народи, мають право жити у суспільстві, де панує свобода, демократія, зберігати свою мову та традиції. На жаль, зараз нам доводиться протистояти російському вторгненню, яке безжально нищить країну та майбутнє українського народу.

Італійський народ засвідчив близькість до українського, що захищає свою та ідею свободи у світі. Гостинна Італія розпростерла обійми українцям і, як ніколи раніше, демонструє свою солідарність і на найвищому політичному, і на побутовому рівні.

Ідея Українського свята вийшла від італійських сімей, які прийняли вимушених переселенців у своїх домівках. Його було реалізовано завдяки співпраці української асоціації “Україна плюс – Мілан” із місцевим муніципалітетом.

Захід мав на меті сприяти культурній та соціальній інтеграції наших співвітчизників та культурному і мистецькому обміну між двома народами.

Він почався хвилиною мовчання на пам’ять невинних жертв, загиблих в україно-російській війні.

Слово мав мер міста Серджіо Еркуліані: “Ми раді приймати українських гостей та зробимо все, щоб зменшити біль і страждання від війни у вашій країні.… Сподіваюся, що мир наступить швидко і в майбутньому українці приїжджатимуть в Італію не як біженці, а як туристи”.

Культурну програму урізноманітнили виступ танцювального колективу “Фольк Денс”, показ фільму “Хто ми? Психоаналіз українців” Олександра Ткачука, дефіле етнокостюмів Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ, роботою художниці Сузанни Мікли та виставка-продаж декоративних виробів народного мистецтва.

Почесним гостем свята став Павло Ґрод, український громадський діяч Канади, президент Світового Конгресу Українців: “Маю честь бути тут від імені СКУ- організації, що вже 55 років об’єднує та представляє інтереси української світової діаспори. Ми вдячні Італії за її теплий прийом українських переселенців та емігрантів.

Подорожуючи різними країнами, я всюди бачу як десятки тисяч волонтерів працюють на користь України. На жаль, багато українців, захищаючи Батьківщину, помирають за її Незалежність. Де б ми не жили, ми повинні захищати інтереси України та продовжувати виховувати наших дітей в українському дусі. Закликаю вас: будьте українцями, де б ви не жили” – сказав Павло Ґрод.

Ірина Луць, президент асоціації “Україна плюс – Мілан” подякувала представникам міської адміністрації за можливість популяризувати українську культуру та зробити ще один крок до культурної та соціальної інтеграції Італії та України.

Зараз Україна є останнім рубежем, на якому ще можна зупинити це зло, яке поширює росія, інакше воно може розповсюдитися по інших країнах.

Зробити це ми можемо лише спільними зусиллями із світовою спільнотою.

На завершення заходу у супроводі з бандури прозвучало “Ще не вмерла в України”.

Організатори були раді жвавому інтересу до нашої країни. Захід допоміг дізнатися про українську культуру, історію, традиції і показав солідарність і підтримку українському народові, що в цей момент зіткнувся із трагедією такого великого масштабу.

Дякуємо, Італіє, за це!

Валентина Ковач

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