Народжений у Харкові, репер Slava X розповідає про війну на Донбасі через музику. Пісня написана ще до повномасштабного вторгнення, але актуальна як ніколи.

Про це написало видання tg24.sky.it

Реп-викриття війни від Slava X

На YouTube вийшов новий кліп “Slava X Real Talk Special” — соціально потужний трек від репера Slava X, українця за походженням, який виріс в Італії. Пісня присвячена війні на Донбасі, написана в січні, ще до початку повномасштабного вторгнення. В ній художньо відображено погляд зсередини — очима людини, яка втратила дім.

Музику до треку створили FLXW і Clockbeats, кліп зняли Gianluca Bonici та Flavio Mocka, а випустив проект Real Talk.

Читайте також: Українка Марія Гайдук перемогла в Міжнародній премії з ілюстрації на Болонському ярмарку дитячої книги 2025

Хто такий Slava X: історія українського репера в Італії

Справжнє ім’я артиста — В’ячеслав Володимирович Єрмак, він народився у Харкові в 1994 році. Разом із мамою, тіткою та бабусею емігрував до Італії у віці 10 років через складне економічне становище в Україні. Оселилися неподалік озера Ізео, згодом навчався у ліцеї в Брешії.

Музикою захоплювався змалку. У 2014 році почав активно творити, а вже у 2016 став відомим завдяки треку “Pota Figa Alura Enculet” з Frah Quintale. Далі були успішні проєкти з Drillionaire, контракт з лейблом Believe, та активна концертна діяльність. У 2019 році Slava X повністю присвятив себе музиці, покинувши роботу в фабриці.

“Dasvidania”: альбом-сповідь про Батьківщину

У 2020 році Slava X випустив дебютний альбом “Equilibrio”, а вже влітку 2021 почав працювати над новим проєктом. Натхненням стала подія — отримання італійського громадянства. Альбом “Dasvidania / До свидания” став прощальним листом до України.

Але плани порушила війна. У лютому 2022 року він мав летіти до Харкова для зйомок відеокліпів, але через ескалацію конфлікту рейс скасували. В ніч на 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення. Slava зрозумів, що міг більше ніколи не побачити свого міста — Харків почали бомбити.

Slava X — голос війни в соцмережах

Після цього він почав активно ділитися реаліями війни на своїй Instagram-сторінці, ставши одним з найвідоміших українських голосів в італійських медіа. Разом із другом Владом Кириловим, інфлюенсером з російським корінням, Slava став медіа-провідником і свідком для Італії — його запрошували на ТБ, інтерв’ю та шоу, де він говорив від імені свого народу.

🎧 Дивитися кліп “Real Talk Special” на YouTube

🔗 YouTube – Slava X Real Talk Special

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.