Від вибуху газу у жилому будинку, що стався 12 вересня на площі Лівія в Мілані, життя Адама Сердюченка розділилося навпіл.

В інциденті постраждало десяток осіб, та найбільші травми отримав 29-річний українець Адам Сердюченко. Він отримав опіки на 80 відсотків тіла.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

Стан хлопця досі важкий, та його життю не загрожує небезпека. Він переніс дуже багато операцій по пересаді шкіри і зараз він повільно одужує та щодня проходить реабілітацію.

Адам – сирота від народження. Він виріс у дитячому будинку в Чернівецькій області. У юності хлопця прихистила сім’я із Лоді і дала можливість навчатися в Італії.

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Три роки тому він переїхав у Мілан де працював метром високого рівня у елегантному бістро Martini Bistrot.

Після вибуху газу в Адама не залишилося ні голки. Сирота в чужій країні, він може покладатися лише на співчуття і доброту друзів.

Адам передає вітання усім, хто перейнявся його долею:

“Дякую усім, хто стежив за моєю історією з 12 вересня. У ці важкі часи ви додавали мені сили. Дякую тим, хто молиться за мене, і тим, хто зробив пожертви на мою сторінку GoFundMe, яка допомагає мені придбати деякі основні речі для побудови мого майбутнього. Не можу передати умоїх відчуттів, знаючи наскільки всі ви дбаєте про мене. Дякую Богу за те, що ви є”.

Зробити пожертву можна безготівково тут.

Не будьмо і ми байдужими до горя. Молимося за найшвидше одужання Адама Сердюченка. Але молитви недостатньо. Допоможіть сироті фінансово.

Маріанна Сороневич

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