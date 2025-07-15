Український театр «Gloria» запалює серце Риму гуцульською магією. Hе пропустіть

Запрошуємо вас на унікальну вуличну виставу на ходулях «Стефанія» у виконанні сучасного молодіжного театру «Gloria» з України! Цей яскравий культурний захід — частина програми Giubileo dei Giovani 2025, що відбувається в Римі.

Коли й де?

Дата : 30 липня 2025 (середа)

: 30 липня 2025 (середа) Час : 19:00

: 19:00 Місце : piazza della Madonna dei Monti, Рим

: piazza della Madonna dei Monti, Рим Захід проходить у рамках «Діалогу з містом», який триває з 10:30 до 18:00, а ввечері перетікає у виставу просто неба.

Чому варто прийти?

Жива сцена гуцульського життя — органічне поєднання музики, традицій, танцю та театрального мистецтва. Справжні українські барви в центрі Риму — костюми, мелодії Карпат, тепло рідної культури. Формат просто неба — чудова можливість зібратися родиною, відчути єдність з Україною навіть далеко від дому.

Що потрібно знати та дії:

Безкоштовний вхід

Запрошуйте друзів і знайомих — чим більше, тим тепліше!

— чим більше, тим тепліше! Поширте афішу у соцмережах та згадуйте майбутню дату: 30.07.2025, 19:00, piazza Madonna dei Monti, Рим.

Ми дуже чекаємо на вас! Це більше, ніж вистава — це символ єднання української молоді в Італії, краплина рідної землі, мелодія Карпат у серці Рима. Приходьте родинами, запросіть друзів і долучайтеся до справжнього свята української культури на світовому рівні 💛💙

Організаторами виступають:

Патріарша комісія у справах молоді УГКЦ,

Молодіжний театр “Gloria” (Україна),

У рамках Giubileo dei Giovani 2025 (28 липня – 3 серпня) в Римі.

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.