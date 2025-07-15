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Український театр «Gloria» запалює серце Риму гуцульською магією. Hе пропустіть

Запрошуємо вас на унікальну вуличну виставу на ходулях «Стефанія» у виконанні сучасного молодіжного театру «Gloria» з України! Цей яскравий культурний захід — частина програми Giubileo dei Giovani 2025, що відбувається в Римі.

Коли й де?

  • Дата: 30 липня 2025 (середа)
  • Час: 19:00
  • Місце: piazza della Madonna dei Monti, Рим
  • Захід проходить у рамках «Діалогу з містом», який триває з 10:30 до 18:00, а ввечері перетікає у виставу просто неба.

Чому варто прийти?

  1. Жива сцена гуцульського життя — органічне поєднання музики, традицій, танцю та театрального мистецтва.
  2. Справжні українські барви в центрі Риму — костюми, мелодії Карпат, тепло рідної культури.
  3. Формат просто неба — чудова можливість зібратися родиною, відчути єдність з Україною навіть далеко від дому.

Що потрібно знати та дії:

  • Безкоштовний вхід
  • Запрошуйте друзів і знайомих — чим більше, тим тепліше!
  • Поширте афішу у соцмережах та згадуйте майбутню дату: 30.07.2025, 19:00, piazza Madonna dei Monti, Рим.

Ми дуже чекаємо на вас! Це більше, ніж вистава — це символ єднання української молоді в Італії, краплина рідної землі, мелодія Карпат у серці Рима. Приходьте родинами, запросіть друзів і долучайтеся до справжнього свята української культури на світовому рівні 💛💙

Організаторами виступають:

  • Патріарша комісія у справах молоді УГКЦ,
  • Молодіжний театр “Gloria” (Україна),
  • У рамках Giubileo dei Giovani 2025 (28 липня – 3 серпня) в Римі.

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