Український театр «Gloria» запалює серце Риму гуцульською магією. Hе пропустіть

Запрошуємо вас на унікальну вуличну виставу на ходулях «Стефанія» у виконанні сучасного молодіжного театру «Gloria» з України! Цей яскравий культурний захід — частина програми Giubileo dei Giovani 2025, що відбувається в Римі.
Коли й де?
- Дата: 30 липня 2025 (середа)
- Час: 19:00
- Місце: piazza della Madonna dei Monti, Рим
- Захід проходить у рамках «Діалогу з містом», який триває з 10:30 до 18:00, а ввечері перетікає у виставу просто неба.
Чому варто прийти?
- Жива сцена гуцульського життя — органічне поєднання музики, традицій, танцю та театрального мистецтва.
- Справжні українські барви в центрі Риму — костюми, мелодії Карпат, тепло рідної культури.
- Формат просто неба — чудова можливість зібратися родиною, відчути єдність з Україною навіть далеко від дому.
Що потрібно знати та дії:
- Безкоштовний вхід
- Запрошуйте друзів і знайомих — чим більше, тим тепліше!
- Поширте афішу у соцмережах та згадуйте майбутню дату: 30.07.2025, 19:00, piazza Madonna dei Monti, Рим.
Ми дуже чекаємо на вас! Це більше, ніж вистава — це символ єднання української молоді в Італії, краплина рідної землі, мелодія Карпат у серці Рима. Приходьте родинами, запросіть друзів і долучайтеся до справжнього свята української культури на світовому рівні 💛💙
Організаторами виступають:
- Патріарша комісія у справах молоді УГКЦ,
- Молодіжний театр “Gloria” (Україна),
- У рамках Giubileo dei Giovani 2025 (28 липня – 3 серпня) в Римі.
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