Український тренер Андрій Шевченко 21 листопада дебютував на чолі італійського “Дженоа”. У першому матчі Шевченко протистояв “Ромі” в рамках 13-го туру італійської Серії А. “Дженоа” програла “Ромі” з рахунком 0:2.

Як відомо, Шевченко прийняв пропозицію очолити “Дженоа” перед паузою на матчі національних збірних. Перед дебютом у Серії А в статусі тренера Шевченко мав близько двох тижнів, щоб підготувати команду.

Перший матч проти Роми Шевченко вирішив зіграти за схемою 3:5:2. Захищати ворота тренер довірив досвідченому Сальваторе Сірігу. У центрі поля вийшов досвідчений Мілан Бадель, а на вістрі атаки з’явилися два форварди, один з яких Горан Пандєв.

Шевченко вийшов з підтрибунного приміщення разом з наставником “Роми” Жозе Моурінью.

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Поєдинок у Генуї розпочався з домінування Роми. “Вовки” навіть встигли забити гол “грифонам”, який арбітр відразу скасував. Загалом перший тайм був трішки сухий – всього по одному удару у площину воріт

У другому таймі малюнок гри не мінявся: “вовки” контролювали м’яч, коли “грифони” шукали щастя в контратаках. Один з випадів Дженоа ледь не завершився голом на 71-й хвилині.

Наприкінці матчу Жозе Моурінью випустив 18-річного Фелікса Афена-Гьяна. Футболісти з Гани віддячив тренеру та приніс перемогу, забивши гол на 82-й хвилині. Асист на свій рахунок записав Мхітарян.

У компенсований час Афена-Гьян забив “грифонам”: ганець реалізував потужний гол з-за меж штрафного та приємно шокував фанатів.

У результаті – команда Шевченка”Дженоа” після поразки “Ромі” опустилася в турнірній таблиці Серії А на 18-у сходинку. Це зона вильоту із Серії А. Наступний матч “Дженоа” проведе 28 листопада на виїзді проти “Удінезе”.

Тим часом Шевченко пояснив, чому він програв Моурінью. Попри поразку у своєму дебютному матчі від “Роми”, Андрій Шевченко похвалив свою команду за самовіддачу. А причиною програшу підопічним Жозе Моурінью назвав переповнений лазарет “Дженоа”. Про це пише “Спорт сьогодні”.

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Шевченко чекає на повернення в стрій провідних гравців “Дженоа”, яких у поєдинку з римлянами дуже бракувало.

“Наше завдання – повернути гравців у стрій, створити конкуренцію в команді. Легкого життя не буде. Повторюся – якщо ми залишимось у Серії А, це буде як виграш Ліги чемпіонів”, – заявив у коментарі Мегого Андрій Шевченко.

Як повідомлялося раніше, 1 серпня 2021 року Андрій Шевченко покинув посаду головного тренера збірної України у зв’язку з закінченням контракту. Пізніше повідомлялося про інтерес до Шевченка з боку збірної Туреччини. 7 листопада стало відомо, що Шевченко очолив “Дженоа”.

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