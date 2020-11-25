Український фільм переміг на кінофестивалі в Італії

Кінострічка українського режисера-документаліста Аліни Горлової «Цей дощ ніколи не закінчиться» здобув звання кращого повнометражного документального фільму на кінофестивалі Festival dei Popoli в італійській Флоренції.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці фестивалю у Фейсбуці.

Утім цьогоріч через пандемію захід пройшов у онлайн-форматі.

Кінострічка «Цей дощ ніколи не закінчиться» став результатом спільної праці України, Латвії, ФРН та Катару.

У фільмі розповідається про 20-річного Андрія Сулеймана та його родину, котра втекла від війни в Сирії, але опинилася в Україні, де теж вибухнув збройний конфлікт.

Попередня робота Аліни Горлової «Явних проявів немає» – про боротьбу жінки-ветерана україно-російської війни на Донбасі з пост травматичним стресовим розладом. Стрічка отримала 4 нагороди на міжнародному фестивалі DocuDays UA у 2017 році та ще низку поважних відзнак.

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Як повідомляв Укрінформ, у Великій Британії 17 листопада стартував онлайн український кінофестиваль Ukrainian Film Festival 2020. До 1 грудня на фестивальній платформі https://ukrainianfilmfest.takflix.com/ до перегляду цілодобово і безкоштовно доступні чотири сучасні українські стрічки з англійськими субтитрами: «Забуті» (The Forgotten) Дар’ї Онищенко, «Брама» (The Gateway) Володимира Тихого, «Домашні ігри» (Home Games) Аліси Коваленко та «Поїзд “Київ-Війна”» (Train:Kyiv-War) Корнія Грицюка.

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