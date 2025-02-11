Українських артистів художників в Італії: запрошують участь проєкті “Echoes of Unity”

Можливості для українських артистів художників в Італії: участь у європейському проєкті “Echoes of Unity” (CREA-CULT-2024-COOP)

Цей проєкт, який включає країни, як Італія, Португалія, Греція та Польща, спрямований на підтримку 3 українських художників (візуальні мистецтва), які виїхали в Італію через війну. Учасники отримають професійну підготовку, міжнародну видимість та можливість створити спільну художню виставку.

Основною метою є підтримка українських художників та популяризація української культури в Європі, побудова зв’язків з місцевими громадами та сприяння міжнародній художній співпраці через активності, такі як тренінги, виставки та інші заходи. Учасники матимуть змогу через мистецтво поділитися своїм досвідом війни, еміграції та культури.

Участь безкоштовна: всі витрати на подорожі, матеріали для виставок, навчання та проживання покриває проєкт.

Запрошуємо вас поділитися цією інформацією з художниками, які можуть бути зацікавлені, або повідомити нам можливі контакти.

Щоб взяти участь, художники повинні заповнити реєстраційну форму за посиланням: https://form.jotform.com/250194424784057, по можливості до кінця сьогоднішнього дня.

Залишайте свої відгуки чи пропозиції за цим посиланням: https://www.facebook.com/mimma.dreams/posts/122178107774257901

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