Українських господинь у Римі запрошують на кулінарне шоу

У Римі пройде міжнародне кулінарне шоу, на якому різні народи представлять свою національну кухню.

Запрошуємо долучитися!

Умови участі

Кожній країні буде відведено матиме 1,5 метра столу для демонстрації страв (страви повинні бути національної кухні) та рекламних демонстраційних матеріалів.

Учасники повинні подбати про скатертину та національний прапорець на столі та ще великий прапор, які буде вивішено за вашим столом на стіні.

Учасники повинні подати організаторам два рецепти (написаний в word), одна страва та десерт та ім’я кухара.

Ці рецепти слід приготувати перед глядачами протягом 5 хвилин на кожну страву.

Інгредієнти слід відміряти в домашніх умовах і принести їх в окремих місткостях, щоб приготування проходило якомога швидше.

Таку ж страву потрібно принести з дому, готову до презентації.

Було б добре підготувати 5 рядків про кожну країну до початку презентації вашої країни. 1 ми представимо солоне блюдо, а потім солодке.

Для кожної країни в презентації можуть брати участь максимум 2 особи.

Організатори забезпечать їх білими шапочками та фартухами із наклейкою з прапором країни. Але кухарі можуть використовувати власні, що представляють їх країну.

Час і місце проведення заходу

Субота 06.11.2022 починаючи з 17:00 Ви повинні прибути близько 14:00, щоб накрити стіл

Ораторій Сан Філіппо Нері

Via delle Sette Chiesa 101

Гарбателла Рим

Маріанна Сороневич

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