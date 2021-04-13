Українські веслувальники здобули перемогу на регаті в Італії

Тріумфальна перемога та квиток на Олімпійські ігри. Українські веслувальники здобули перемогу на кваліфікаційній регаті в Італії.

Наші збірники Ігор Хмара та Станіслав Ковальов показали найкращий результат із академічного веслування, випередивши у фінальному запливі пари з Португалії та Росії.

Чемпіонат Європи з веслування академічного серед спортсменів з ураження опорно-рухового апарату та порушеннями зору відбувся з 5 до 12 квітня в Італії. У складі збірної команди України виступали двоє черкаських спортсменів – Максим Жук та Дарина Котик.

Семеро наших учасників ще позмагаються за першість y наступному відбірковому етапі, а от пара переможців вже повернулася в Україну. Попереду в них – майже 3 місяці складної підготовки до Олімпіади в Токіо.

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Про це інформують в управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА.

Максиму та Дарині у складі четвірки вдалось вибороти бронзові медалі на дистанції 2000 метрів.

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