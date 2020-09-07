Із розвитком українського підприємництва в Італії виникла ідея створення організації, яка б відкрила можливості взаємної підтримки та співпраці.

Введення в Італії карантину, створила кризові умови та перешкодила швидкій реалізації цієї ідеї. Все ж, перша зустріч підприємців відбулася в онлайн-форматі. Основною темою розмови стали труднощі бізнесу в умовах коронакризи.

Ініціатором руху став Михайло Вовчик директор логістичної кампанії Upost Ltd. Ця віртуальна зустріч дала початок заснуванню Lobby and Bussines Club і можливість розвинути ініціативу.

Можливі напрямки розвитку підприємницького об’єднання

Очна зустріч українських підприємців, учасників Lobby and Bussines Club, відбулася 5 вересня у Посольстві України в Італії.

Посол України Євген Перелигін зробив конкретні пропозиції подальшого розвитку почину.

Зокрема, участь у Раді Експортерів при МЗС України, яка дасть можливість участі у форумах та тематичних закладах на міжнародному рівні.

Проведення регіональних зустрічей підприємців в Італії.

Можливості створення електронної платформи, що допоможе співпрацювати із італійськими бізнесменами, за зразком тієї, що існує у регіональних представництв Конфіндустрії (головної представницької організації італійських виробничих та сервісних компаній, яка їх об’єднує на добровільних засадах).

Цінний ресурс для розвитку України

Пан Марко Тозон, президент Конфіндустрії Україна, організації що асистує іноземні фірми у виході на ринок України та Італії, слушно зауважив, що український бізнес в Італії є фрагментованим та не організованим, що не сприяє можливості інтернаціоналізації компаній.

Опираючись на досвід роботи, він стверджує, що Україна є цікавою країною для інвестицій. Багато фірм можуть бути зацікавлені у переводі виробництва на її територію, зокрема із Румунії, Болгарії та Китаю, завдяки її географічному розташуванню, кваліфікації та вартості робочої сили. Проте, відсутність системної роботи створили умови за яких багато італійських компаній не змогли прижитися і розвинутися в Україні.

За словами Марко Тозона, система українського бізнесу схожа із тією, що була в Італії в 60-х роках. Українські іммігранти є носіями інновацій і розвитку, цінним ресурсом, що сприятиме, інвестиціям в її економіку України.

Перші кроки до співпраці

На зустрічі були присутні підприємці, які представляли сферу перевезень, будівництва, туристичного сектору, логістики, юридичних та послуг маркетингової комунікаційної стратегії.

Кожен із них мав можливість представити свою діяльність та отримати конкретні ідеї Посла України для розвитку напрямків діяльності.

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Маріанна Сороневич