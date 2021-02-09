Підприємці Італії члени «Ukraine lobby & Business Club» 6 лютого зустрілися у Римі, в Посольстві України в Італії, щоб продовжити розвиток мережі співпраці та пошуку бізнес-партнерів.

Коронакриза продовжує ставити перед українськими підприємцями в Італії нові завдання. Найскладніші виклики стоять перед малими та середніми компаніями в сфері послуг, які складають більшу частку українського бізнесу на Апеннінах.

Спілку було засновано за ініціативи молодого політика Михайла Вовчика, метою якого є сприяти інноваційному розвитку підприємців діаспори.

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СПІВПРАЦЯ ІЗ ПОСОЛЬСТВОМ

Зустріч проходила у Римі, в Посольстві України в Італії, за участі Посла Ярослава Мельника.

Тема розвитку економічних стосунків Підприємці Італії є близькою для пана Мельника. З 2008 року по 2010 рік він працював заступником керівника торговельно-економічної місії при Генеральному консульстві в Мілані.

Пан Мельник зауважив, що розвиток економічного напряму є одним із пріоритетів роботи Посольства.

Він запевнив, що «виступатиме партнером для українських підприємців з реалізації цікавих ініціатив, спрямованих на розвиток клубу і ділової активності громади в цілому, а також і надалі буде майданчиком для обговорення, когенератором нових ідей і проектів».

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ПЕРЕТВОРИТИ ВИКЛИКИ НА МОЖЛИВОСТІ

Це була третя зустріч ініціативних українців. Їх коло щоразу збільшується.Зокрема, діяльність Олександра Салтанчука, керівника компанії Rim Tours Srl, є зразком того, як виклики коронакризи можна перетворити у нові можливості. Лідер у сфері туризму та оренди автомобілів із водієм у Римі, він диверсифікував свій бізнес у прокат електричних самокатів та кур’єрських послуг.

До дискусії Клубу долучився Володимир Бекиш, директор офіційного представництва інтернаціональної групи Monolith, завдяки якому, через мережу магазинів «Мікс Маркет», в Італії можна поласувати продуктами із України та Східної Європи.

На зустрічі було проілюстровано проект італійських інвесторів – новий завод утилізації пластику, що незабаром запрацює у Львівській області.

«Початок діяльності Клубу дала перші плоди по кооперації. Наші ідеї поширюються, залучаючи представників із Мілана, Флоренції, Рима та Неаполя». Далі буде!» – з оптимізмом заявляє Михайло Вовчик.

Ви займаєтесь підприємництвом в Італії і хочете долучитися до руху «Ukraine lobby & Business Club»? Заповніть цей бланк: https://bit.ly/3a55hlb

@Маріанна Сороневич

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