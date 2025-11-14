Українські циркові артисти здобули призові місця на Italian Circus Talent Festival

На престижному конкурсі Italian Circus Talent Festival, що відбувся у місті Latina (Італія), українські таланти гідно представили країну на міжнародній арені й здобули призові місця. Це важлива перемога не лише для самих артистів, а й для всієї української спільноти в галузі циркового мистецтва.

Результати фестивалю

Вікторія Войтко (циркова студія «Але‑ап») — перше місце

(циркова студія «Але‑ап») — перше місце Вероніка Непомняща (циркова студія «Едельвейс») — друге місце

(циркова студія «Едельвейс») — друге місце **Герман Максим та Єлизавета Грязєва (дует “ElMaks”, студія «Едельвейс») — третє місце

Цього року до складу журі конкурсу також увійшов представник з України, що підтверджує визнання української циркової школи на міжнародному рівні.

Значення події для України та циркового мистецтва

Подібні результати демонструють: українські циркові артисти готові виступати на найвищому рівні. Фестиваль у Латині відкриває можливості для молодих талантів — він виступає як своєрідна «вуличка у великий світ».

Також це — чудова нагода для української громади закордоном: виступ наших артистів створює позитивний імідж України, розповідає про нашу країну через мистецтво, не через політику. Артисти стають послами культури.

Що варто пам’ятати

Фестиваль Italian Circus Talent проводиться в Латині з метою підтримки молодих артистів циркового мистецтва.

Участь у таких міжнародних подіях відкриває двері до співпраці з провідними цирковими школами, турами та новими видами виступів.

Українська студія «Едельвейс» та «Але‑ап» демонструють, що в Україні існує якісна база підготовки для артистів високого рівня.

Наші юні артисти — Вікторія Войтко, Вероніка Непомняща та дует ElMaks — здобули блискучі результати і показали високу майстерність. Ми щиро вітаємо їх із перемогами та дякуємо за гідне представлення України на міжнародному цирковому фестивалі.

