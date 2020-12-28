Українські шахраї в Італії збирають гроші на похорон неіснуючої жінки

Адміністратори спільнот українців в Італії викрили шахраїв, які збирають гроші на перевезення в Україну тіла жінки, нібито померлої в місті Казерта (Італія).

“В Італії, місто Касерта, регіон Кампанія, від раку померла українка зі Львова Аліна Свирида. В загиблої залишилося двоє дітей в Україні” – читаємо в повідомленні шахраїв.

Таке горе не залишає байдужим нікого. Текст про збір грошей опублікувало кілька сайті в Україні. Їх почали активно поширювати у соціальних мережах.

“Друзі, не будьмо байдужими. Для Вас віддати пару гривень буде непомітно, а для рідних Аліни велика допомога. Памятаймо, є такий духовний закон: “Господь допомагає тим, хто допомагає іншим”. В місті Касерта померла хороша, чуйна людина Аліна Свирида від раку. В померлої залишилось 2 діток, які з бабусею в Україні. Сама жіночка зі Львова.

Мати плаче від горя просить допомогти з коштами повернути тіло доньки до дому і дати діткам попрощатися з мамою востаннє. Нас тут багато в Італії, хто 5€, хто 10€, хто скільки може. Давайте допоможемо мамі забрати Аліну, не залишити її на чужій землі.

Перевізники запросили 2800€, це великі кошти для пані Людмили (мама Аліни). Царство небесне Алині, яка так рано пішла з життя. А вам всім дякую за розуміння”, – повідомляє Олександра Євтушенко.

Проте це повідомлення викликало недовір’я в українців в Італії, адже ніхто в Казерті про смерть Аліна Свирида не чув.

Зокрема, Vladimir Buyvalenko, звернувся за роз’ясненням до Олександри Євтушенко, проте не отримав переконливої відповіді.

Шахрайка заблокувала профілі кількох адміністраторів Фейсбук-спільнот, які хотіли присікти її діяльність.

Щодо цього випадку висловилася активістка української громади в Італії Roksolana Rozkvas:

“Я усвідомлюю що люди є різні, та важко змовчати коли грають на почуттях інших людей і розводять нахабним способом”. – написала вона.

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“За ці два дні я натрапила на пост і безліч перепостів щодо втрати нашої співвітчизниці родом зі Львова через тяжку хворобу (рак). І тут нічого б, бо ситуації насправді різні бувають, якби не одне але …

В пості немає даних хто проводить збір. Організатор, в приватній переписці, відміняє себе в чоловічому роді, скидає лінк для оплати на PayPal (при чому, декілька разів під одним постом) і не відповідає на запитання. А тепер і взагалі заблокувала мене” – обурюється активістка.

Уважні читачі, дали лінк на іншу платформу, де проводиться збір коштів для громадянки Молдови …для лікування за кордоном(!) із контактною інформацією і телефоном. Спільного у цих двох постах – фото жіночки і її дітей …. Переглянути фото можна ТУТ.

“Ось чому прошу ЗАВЖДИ читати не лише заголовки посту, але і коментарі. І коли ви хочете зробити хорошу справу, ЗАВЖДИ провіряйте інформацію, не бійтесь запитувати” – наголошує Роксолана Розквас.

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