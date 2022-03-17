Українські школи на півдні Італії. Контактна інформація

На півдні Італії давно працюють українські закордонні школи. Запис проводиться протягом усього року.

Генеральне консульство України в Неаполі звернулося до українців, що живуть в Італії: “Якщо ви хочете продовжувати навчання вашої дитини за українськими стандартами (можливо також в режимі онлайн), прохання реєструватися на сайті та звертатися до Генконсульства консульства, а також до представників шкіл. Якщо серед вас є вчителі, які готові навчати дітей на волонтерських засадах просимо звертатися до Генерального консульства та українських шкіл”.

Українські школи на півдні Італії

1) Місто Неаполь. Українська закордонна школа імені Лесі Українки. Napoli, Istituto Salesiani, via Don Giovanni Bosco, 8. Директор школи Кобринович О.І тел.+393273998770. Завуч Гапало О.С. тел. +393664666155

2) Місто Казерта. Українська школа «Золотоуст» Caserta, via Roma 73. Istituto Salesiani Sacro Cuore di Maria Директор школи Ірина Ярославівна тел. +393282750015. Завуч Катерина Остапівна тел. +393895082260

3) Місто Помпеї. Українська суботньо-недільна школа «Пресвята Родина», Piazza Bartolo Longo 1, Директор Сарамага Зоряна тел. +39 335 829 0509. Школа навчає дітей з 1 по 9 клас.

4) Місто Нола. Українська суботня школа “Пролісок” місто Нола. Директор Авраменко Оксана тел.+393275983130

5) Місто Авеліно. Школа української мови та культури “Корені”. Via Giuseppe Marotta 14, 83100 Avellino c / o Provveditorato agli studi. Директор Библів Оксана тел.+393291255197. Надія Семенюк +393883236179

6) Місто Салерно. Українська школа Свв.Володимира та Ольги при італійсько-українській асоціації «Калина» . Via Michele Iannicelli, Salerno 84100 (приміщення школиTacco). Директор Ольга Тарасюк. Тел. +393292966855

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!