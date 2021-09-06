Українців в Мілані запрошують приєднатися до гурту народного танцю

В італійському Мілані триває набір до гурту народного танцю. Folk Dance Milano запрошує дівчат і хлопців які люблять українське мистецтво.

В італійському Мілані триває набір в колектив українського народного танцю. Запрошують дівчат і хлопців, які люблять танцювати і мріють зробити ще кращим життя української громади в Італії.

“Ласкаво просимо усіх хто любить українське мистецтво, танці та традиції стати частинкою нашої дружньої танцювальної сім’ї #folkdancemilano

Ми вчимось танцювати, любити танець , вдосконалюватись фізично і духовно та відкривати забуті сторінки історіі українського танцю

Чекаємо на таких самих несамовитих дівчат та хлопців”.

Зацікавлених просимо телефонувати на номер: +39 347 678 7889

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