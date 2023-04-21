Українську громаду Італії запросили на заходи, присвячені Дню звільнення від фашизму.

25 квітня в Італії відзначають День визволення від нацизму і фашистської диктатури.

Українську громаду запросили на два найважливіших заходи, присвячених цій даті у Римі, Мілані Болонії та інших містах, щоб вшанувати італійський рух опору під час другої світової війни та підтримати теперішній український рух опору проти окупанта.

Вже вдруге знакові антифашисткі маніфестації Італії відбуваються під жовто-блакитними прапорами.

Закликаю українську громаду Мілана і Рима та їх околиць підтримати ці заходи!

🇺🇦🇮🇪 ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО

Російська пропаганда протягом років представляє Україну «ультранаціоналістською» і «неофашисткою».

Путін виправдовував вторгнення в Україну потребою «денацифікації», тобто «звільнення» України від націоналістів і «фашистів», які прийшли до влади внаслідок «незаконного путчу» у 2014 році.

Участь української громади повністю заперечує риторику пропаганди і прирівнює режим Росії до фашистського. А також це нагода наголосити, що для протистояння російській агресії Україна потребує зброї та те, що справжній мир може бути лише після повної деокупації України.

🇺🇦🇮🇪 МІЛАН

Хода починається о 14.30 від Корсо Венеція (ріг вулиці Палестро) і завершується на площі, Дуомо.

Із 15.30 на площі Дуомо відбудеться мітинг за участі мера Мілану Джузеппе Сала, секретаря профспілки Cisl Луїджі Сбарра та президента ANPI Національної асоціації італійських партизанів, Джанфранко Пальяруло.

🇺🇦🇮🇪 РИМ

Мітинг відбудеться коло Пантеону, на площі Делла Ротонда. Початок о 10.00.

За участі FIAP Національної асоціації італійських партизанів, “Рухів “Giovani Per l’Ucraina” та “Comitato Ventotene”, Партії “Radicali”, Liberi – Appello Libdem, Eumans, ANPC – Національної асоціації партизанів християн.



БОЛОНІЯ

У Болонії антифашиська маніфестація починається о 16,00 на вулиці Індіпенденца – Скаліната дель Пінчо.

🇺🇦🇮🇪 ІНШІ МІСТА

Схожі заходи пройдуть у багатьох інших містах Італії. Знайдіть місце їх проведення на сайті мерії та приходьте з українською символікою.

Наша участь у таких заходах наближає Україну до перемоги!

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