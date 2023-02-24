Українців у Римі запрошують на презентацію книги, присвяченої дітям України

Друзі, запрошую вас на презентацію збірки поезій “У дитячих очах”, присвяченій маленьким українцям.

Цей захід єчудовою нагодою розвіртуалити наше знайомство і подружитися в реальному житті.

Чекатиму вас завтра, у суботу, 25 лютого у чудовій бібліотеці “Casa del Parco” у Римі, посеред соснового парку Пінета Саккетті, із видом на базиліку Святого Петра.

Матиму за честь бути серед доповідачів, щоб розповісти присутнім актуальні події, пов’язані із українсько-російською війною.

Наприкінці презентації вас чекатимуть смаколики та дружнє спілкування.

Гроші виручені від продажу книги підуть на благодійність.

Адреса: “Casa del Parco” вул della Pineta Sacchetti, 78, Roma.

Початок о 17.00.

Маріанна Сороневич

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