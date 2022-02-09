Українці в Неаполі 13 лютого вийдуть на антиросійський мітинг

Зазначається, що санкціонований мітинг відбуватиметься у форматі мирної ходи на площі Гарібальді в Неаполі.

Як повідомили організатори, подія відбудеться з 12 до 14 години.

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“Гуртуймось, браття”, – закликали організатори учасників не стояти осторонь агресії РФ та вийти на вулиці міста задля консолідації українців у всьому світі в боротьбі проти російської загарбницької політики.

Раніше Укрінформ повідомляв, що останніми тижнями в різних країнах світу, зокрема, у Франції, Німеччині, Великій Британії, США та інших локаціях відбулися численні мирні акції солідарності з Україною та проти агресії Росії. Діаспора по всьому світу проводить акції та флешмоби #StandWithUkraine та #СкажиПутіну_НІ.

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