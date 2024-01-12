Мерія Модени відкликала дозвіл на проведення пропагандистської виставки “Маріуполь — відродження після війни”.

Це є маленькою перемогою української громади, дипломатичних представництв та італійських друзів України великій війні діаспори із російською пропагандою.

ВИПРАВДАННЯ МЕРІЇ МОДЕНИ

Питання про відкликання оренди залу конференції “Маріуполь – відродження після війни”, запланованого на 20 січня було розглянуто на засідання мерії, а також вирішено повернути суму, що вже була сплачена за оренду залу культурним об’єднанням “Росія Емілія-Романья”.

Відповідальні за оренду громадських приміщень виправдовувалися, що на момент подання заявки в листопаді 2023 року, вони “не були обізнані з усіма деталями щодо тематики заходу, які згодом з’явилися у ЗМІ”. Зокрема – змістом промов, які не “відповідають цінностям, Конституції Італійської Республіки, і, зокрема, заборони сповідувати та/або практикувати фашистську та расистську ідеологію та поведінку”.

ГРОМАДА ВИСТУПИЛА ЄДИНИМ ФРОНТОМ

Анонс цієї конвенції обурила усіх українців в Італії. Посольство України та Генеральне консульство України у Мілані надіслали ноти протесту, українська громада почала писати листи та коментарі у соціальних мережах із вимогою не допустити поширення путінської брехні.

Українські асоціації, італійські політичні партії запланували мітинг протесту на протидію пропутінським наративам в Італії.

Цей випадок є нагодою поговорити про роль діаспори, як народних дипломатів, України у світі.

Українці за кордоном роблять величезну роботу для захисту інтересів України, яку часто не належно оцінюють на материзні. Кожен мітинг, кожен захід, чи навіть флешмоб, мають величезне значення, бо часто вони, ще із часів Майдану, є єдиними засобами привернення уваги італійського суспільства до російсько-української війни.

Вони організовуються на ентузіазмі і не переслідують власних економічних чи політичних інтересів. Росія має величезні гроші для просування своєї ідеї, а українці за кордоном мають тільки любов до власної держави і бажання захистити її. Навіть якщо ми вже по 20 років живемо за її межами.

В той час, коли що протидія російській пропаганді повинна бути справою кожного із нас.

Ось алгоритм дій у подібних ситуаціях.

Маріанна Сороневич

Про інші наміри італійського уряду, щодо українських біженців читайте тут.