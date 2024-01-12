20 січня у Модені українці виходять на мітинг протесту на протидію організації пропагандиських заходів в Італії.

Анонси цілої серії проросійських пропагандистських заходів, запланованитх в Італії на січень 2023 року, занепокоїли усіх українців в Італії.

Акливувалися усі. Дипломатичні представництва надіслали ноти протесту, українська громада почала писати листи та коментарі у соціальних мережах із вимогою не допустити поширення путінської брехні.

Деталі події читайте тут: УКРАЇНЦІ В ІТАЛІЇ ДОБИЛИСЯ ВІДКЛИКАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРОВЕДЕННЯ ПРОПАГАНДИСТСЬКОЇ ВИСТАВКИ ПРО ОКУПОВАНИЙ МАРІУПОЛЬ

Українські асоціації, італійські політичні партії вийдуть на площу щоб протистояти наративам пропутінських посіпак.

“Ми вийдемо на площу, щоб висловити підтримку українському опору. Ми ще раз просимо відкликати дозвіл на оренду залу для проведення конференції “Відродження Маріуполя” і запрошуємо міську адміністрацію, політичні сили та об’єднання вийти на вулицю разом з нами на один день проти насильства і за справедливий мир”, заявляють учасники мітингу.

Увага організовується доїзд із Риму та Міланута інших міст. Просимо зібратися на цей мітинг усіх свідомих українців.

Українці та друзі України збираються у Модені 20 січня о 15.00 на площі Матеотті.

Мітинг у Модені на протидію російській пропаганді в Італії. Доїзд із різних міст.

ВИЇЗД ІЗ МІЛАНА

У суботу 20 січня автобусом з центр. зал. вокзалу , Stazione Centrale piazza Duca d’Aosta ( біля яблука). Збір о 10.30.

️Проїзд проплачуємо через PayPal, Postepay, IBAN, вартість 22 євро з особи.

За деталями звертатися до Lesya Tsybak

Записуйтеся під основним постом або в приват, вказавши прізвище, ім’я + телефон.

️Повернення в Мілан 19.30/20.00

ВИЇЗД ІЗ РИМА

Запис тут, деталі уточнюються.

ВИЇЗД ІЗ ТРЕНТО

Виїзд від канатної дороги (funivia) o 10.00, повернення із Модени о 18.00. Вартість 25€ Бронювати за номером 32008090164 Юля.

Долучайтеся, або приїжджайте своїм ходом!

Якщо переліку не вказано виїзд із вашого міста, допишіть в коментарях. Прошу поширення цієї інформації. Дякую.

Російській пропаганді немає місця в Італії!

Все буде Україна!

Маріанна Сороневич

Про інші наміри італійського уряду, щодо українських біженців читайте тут.