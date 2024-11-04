Українці в Італії передали машину швидкої допомоги ЗСУ

Українська громада Апостольського екзархату для українців візантійського обряду в Італії, очолювана душпастирем о. Андрієм Козаком, здійснила важливий внесок у підтримку Збройних сил України. У межах проєкту «UKRAINE IS CALLING» була придбана нова карета швидкої допомоги.

Передача автомобіля

Машина швидкої допомоги, укомплектована речами першої необхідності для військових та постраждалих від війни, нещодавно прибула в Марійський духовний центр «Зарваниця». Відтуда вона буде направлена на потреби медичної служби ЗСУ, що підкреслює солідарність українців за кордоном з рідною країною.

Залучення громади

До збору допомоги також активно долучилися українські громади міст Новара та Боргоманеро. Це свідчить про єдність і підтримку, яку відчувають українці в Італії, прагнучи допомогти своїй Батьківщині в цей складний час.

Важливість ініціативи

Передача швидкої допомоги є важливим кроком у наданні медичної підтримки військовим та цивільним особам, які постраждали внаслідок війни. Українці в Італії активно працюють над збором коштів і ресурсів, щоб підтримати своїх співвітчизників.

Ця ініціатива показує, як українці в діаспорі не тільки зберігають свою культурну ідентичність, але й беруть активну участь у соціальних та гуманітарних проєктах, направлених на підтримку України.

Висновок

Українці в Італії демонструють справжній дух єдності та підтримки, передаючи машину швидкої допомоги ЗСУ. Ця ініціатива є яскравим прикладом того, як громади можуть об’єднуватися задля спільної мети та надавати важливу допомогу у складні часи.

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