Усі мітинги в Італії до другої річниці війни в Україні. Ви повинні бути!

Мітинги у Римі та Мілані, Тренто, Неаполі, Болонії, Ріміні і Реджо-Емілія, Фоліньйо до другої річниці війни в Україні.

Голос українців в Італії має гучно звучати у цей день, щоб нагадати про криваву війну у центрі Європи.

Перелік оновлюється, по мірі виходу нових анонсів у різних містах Італії.

✊🏻24 лютого 2024 єднаймося за Україну!

✊🏻🇺🇦 РИМ

Хода центром міста о 15:30.

Маршрут: Piazza dell’Esquilino → via Cavour → via dei Fori Imperiali → via San Pietro in carcere.

✊🏻🇺🇦 МІЛАН

Хода від Piazza Castello о 13.00.

Приїжджайте із інших міст! Вшануємо разом пам’ять українських героїв, які поклали життя, боронячи українську землю та всіх жертв цієї жахливої війни, висловимо вдячність італійським друзям за їх підтримку, продемонструємо нашу рішучість, єдність та незламність.

✊🏻🇺🇦 БОЛОНІЯ

Мітинг “Два роки опору” відбудеться на площі Неттуно о 16.00.

✊🏻🇺🇦 ТРЕНТО

Маніфестація на площі Данте. Початок о 14.30.

Концерт гурту “Барви України” у залі парафії Св. Антоніо.

✊🏻🇺🇦 НЕАПОЛЬ

Мітинг відбудеться на площі Данте о 15.00.

✊🏻🇺🇦 РЕДЖО-ЕМІЛІЯ

Мітинг “Два роки страждання, супротиву, пам’яті та солідарності” відбудеться на площі Martiri del 7 luglio.

Ми – голос усіх тих, хто залишається в Україні під постійними російськими обстрілами, бореться за її свободу та незалежність. Чим більше нас буде, тим гучніше буде нас чути, тому що голос України має бути максимально почутий!

✊🏻🇺🇦 РІМІНІ

Хода “Перемога для миру” відбудеться від арки Аугусто до площі Кавур.

✊🏻🇺🇦 МОДЕНА

Хода центром міста відбудеться від церкви santa Maria degli angeli in paradiso на вулиці Кавур 50. Початок о 16.30. Молитва за Україну о 17ю30 на площі Матеотті.

✊🏻🇺🇦 АНКОНА

У залі засідань мерії міста за адресою Largo XXIV Maggio 1, відбудеться зустріч із біженцями.

✊🏻🇺🇦 БРЕША

Мітинг “З Україною в серці” на площі Меркато. 15.00.

✊🏻🇺🇦 ТРЕНТО

Конференція “Український опір, роль Європи, світ тиранів” відбудеться о 10.30 у залі адміністрації Регіону за адресою пощо Данте.

О 14.30 мітинг на площі Данте.

О 17.30 концерт на парафії церкви S. Antonio.

✊🏻🇺🇦 ВЕРОНА

У неділю 25 лютого о 15.00 мітинг на площі Bra.

✊🏻🇺🇦 ФОЛІНЬЙО

У неділю 25 лютого мітинг “Ні російській пропаганді” на площі Матеотті. Початок о 15.00 Мітинг проводиться проти трансляції фільму “Свідок”

✊🏻🇺🇦 ПОРТОГРУАРО

Неділя 25 лютого о 10.30 у залі засідань мерії міста пройде захід “За справедливий мир”, за участі українських артистів.

