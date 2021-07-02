У день матчу Україна-Англія в Римі пройде хода українських вболівальників

Футболісти римської футбольної команди організовують пішу ходу вболівальників від фан-зони на Футбольному селищі до стадіону Олімпіко.

Із величезним Інтересом і ентузіазм українців на Апеннінах готуються до футбольного двобою України з Англією у чвертьфіналі Євро-2020.

Матч відбудеться 3 липня у Римі о 21 годині за місцевим часом.

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Діаспора із європейських країн буде основною підтримкою української збірної, адже через епідеміологічні обмеження вболівальники з України до Італії приїхати не зможуть.

Українська громада збирається стежити за футбольним поєдинком у двох локаціях: у Футбольному селищі на Piazza del Popolo та на Олімпійському стадіоні.

Футболісти місцевої української команди, особливим ентузіазмом зустріли цю непересічну подію.

Українські футболісти є зірками римського міжнародного турніру серед іммігрантів. У 2015 вони виграли перше місце на Мундіалідо, а у 2016 завоювали другу сходинку п’ядесталу.

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У день матчу спортсмени організовують пішу ходу фан-ходу до стадіону Олімпіко.

Вона візьме початок у римському Футбольному селищі на Народній площі (Piazza del Popolo), пройде вздовж річки Тибр та завершиться коло Олімпійського стадіону.

Довжина дистанції приблизно 3 кілометри.

Запрошуємо долучитися до хода українських вболівальників!

Збір на Площі Фраміньйо (станція метро Фламіньйо) о 16.00, вихід до Стадіо Олімпіко о 17:00.

Приходьте із гарним настроєм та національною символікою.

Маріанна Сороневич

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