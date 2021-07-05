У матчі Україна-Англія, у чвертьфіналі Євро-2020 перемогли …українські вболівальники

Тисячі українських вболівальників спостерігали за грою збірної України на Євро-2020 в Україні та різних куточках світу. В день матчу із Англією, українці влаштували справжнє українське футбольне свято у Римі.

Італійські українці щоразу збиралися в Римі, щоб розділити атмосферу великої гри.

Матчі із Нідерландами ми дивилися в офіційній фан-зоні Федерації футболу Італії «Каза адзуррі», а з Австрією та Швецією – у фан-зоні Футбольного селища, розташованому в історичному центрі Столиці Італії.

У фан-зоні Євро-2020 у Римі

Вихід у чвертьфінал Євро-2020 став кульмінаційним, бо проводився на Олімпійському стадіоні у Римі. Проте, потрапити на нього було непросто. Карантинні обмеження, мала кількість квитків у продажі та їх висока вартість для багатьох стали непереборними перешкодами.

Частина вболівальників не змогли приїхати з України, через коронавірусні обмеження.

Все ж, вболівальники влаштували справжнє українське футбольне свято у Римі.

Вболівальники під час матчу із Австрією

За матчем з Англією у Римі спостерігали із двох локацій: Олімпійського стадіону та Футбольного селища.

Як тільки стало відомо, що наша збірна зупиняється в готелі «Parco dei Principi”, група фанів поїхала туди щоб зустріти і підбадьорити наших хлопців.

Активісти громади, на чолі із Лесею Татарин, надавали інформацію, запасалися гаджетами та національною футбольною символікою та організовували діаспору для вболівання на стадіоні.

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Матч транслювався на увесь світ, тому діаспоряни були основною підтримкою української збірної на Євро-2020 і відчували на собі відповідальність якнайкраще представити Україну на трибунах стадіону.

Після матчу із Швецією на Євро-2020

Футболісти місцевої української команди, зірки римського міжнародного турніру серед іммігрантів. Мундіалідо, організовували пішу ходу фан-ходу, Вони пройшли зі стягами, співаючи та відбиваючи ритм у величезний барабан від Футбольного селища на Народній площі до Олімпійського стадіону.

З Флоренції приїхала Катерина Царькова, зі сценічним ім’ям ЕКА. Вона влаштувала разом із вболівальниками вуличний концерт українських пісень у супроводі бандури. Спеціально для цієї події музикантка написала пісню-мотиватор для наших хлопців футболістів «Дій. Змінюй. Надихай!».

Попри невтішний результат матчу з Англією, українські вболівальники всі 90 хвилин були з нашими футболістами.

Безсумнівно, розгромний рахунок засмутив, але вони продовжували підтримувати збірну. Футбольні фанати не розходилися до фінального свистка арбітра.

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Особливо вразила (про що сказав коментатор під час трансляції матчу по ТБ та написали італійських ЗМІ) особлива гордість, яку виявили українські вболівальники та гравці після завершення матчу.

Наприкінці гри вболівальники продовжували співати, дякуючи за емоції, які їм подарувала збірна України.

Захоплюючі моменти, коли гравці команда Шеви підійшли до української трибуни із високо піднятими руками і сльозами на очах, плескали у долоні та скандували «Україна!», у ритм барабана футбольних фанатів.

Для мене також було великим задоволенням бути причетною до цієї події та організації українських вболівальників у Римі.

Маріанна Сороневич

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