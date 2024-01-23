Місто Модена забарвилася у жовто блакитні кольори прапорів учасників мітингу на підтримку України.

Близько тисячі людей з усієї країни відгукнулися на заклик українських організацій та італійських партій висловити протест проти російського вторгнення в Україну та засилля російської пропаганди в Італії.

Сотні прапорів прикрасили історичний центр міста. Політики й активісти стояли плечам опліч із відвертими плакатами, щоб наголосити, що в Італії немає місця брехні злочинця Путіна, закликали притягнути російський режим до відповідальності за воєнні злочини Україні.

Місто Модена було обрано місцем проведення заходу після анонсу проросійської конференції “Відродження Маріуполя” на якій посольство РФ планувало розповідати про “успіхи” повоєнної відбудови міста, вщент зруйнованого російськими бомбардуваннями.

Цей захід викликав величезний резонанс у громаді українців в Італії та італійських ЗМІ, зокрема через те, що захід мав проходити у приміщенні муніципалітету. Обрана зала повинна була створити ілюзію підтримки італійською владою та окупації української території та легітимувати її.

Під тиском громадськості та дипломатичних представництв України, мерія скасувала рішення про оренду залу, таким чином скасовувати захід.

Із початком передвиборчої кампанії у РФ, проросійські асоціації запланували заходи в Італії.

Цей мітинг виразив протест проти російської пропаганди, яка намагається впливати на громадську думку і похитнути основи демократії в країнах ЄС.

Маріанна СОРОНЕВИЧ

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