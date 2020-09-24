У Мілані презентували документальний фільм про “справу Марківа”

У Мілані, у приміщенні Регіональної ради Ломбардії відбулася презентація документального фільму The Wrong Place про справу нацгвардійця Віталія Марківа, обвинуваченого у вбивстві італійського журналіста.

У презентації взяли участь режисер фільму, військовий журналіст Крістіано Тінацці, співавтор фільму, журналіст RAI Даніло Елія, журналістка газети La Stampa, відома італійська експертка щодо країн колишнього Радянського Союзу Анна Зафесова, журналіст видання Milano Today Массімільяно Мелей, президент Італійської Федерації з прав людини Антоніо Станго та член дирекції партії «Італійські радикали» Сільвія Мандзі.

У відеопрезентації журналісти, зокрема, показали проведені ними експерименти щодо видимості з гори Карачун місця загибелі журналіста Андреа Роккеллі та балістичний експеримент щодо дальності стрільби з різних видів зброї.

Результати цих експериментів дають неспростовну відповідь: Віталій Марків з позиції, яку йому приписує прокуратура, не міг бачити ні дороги, куди приїхала машина з журналістами, ні самих журналістів, а з відстані 1700-1800 метрів неможливо поцілити з АК-74 в автомобіль чи в людську постать.

Як повідомляв Укрінформ, Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі. Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію. Через пандемію коронавірусу розгляд апеляції у справі Марківа довго не призначався.

Перше засідання з розгляду цієї справи в апеляції призначено на 29 вересня.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа на батьківщину.

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