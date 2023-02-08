У Мілані пройде виставка “Україна, історії опору”. Запрошуємо

Зарпрошуємо відвіддати виставку “Україна, історії опору”.

Генеральне консульство США в Мілані, спільно з Муніципалітетом Мілана та Генеральним консульством України в Мілані, організувало виставку “Україна, історії опору” фотографій Аріанни Аркари і Михайла Палінчака.

Про це повідомляє Генеральне консульство України в Мілані.

Виставка пройде з з вівторка по неділю 10 лютого до 12 березня 2023.



Час роботи: 10:00 до 17:30

Місце проведення заходу: Palazzo Moriggia I Museo del Risorgimento, Via Borgonuovo, 23, Milano

Вхід безкоштовний

Знаково, що в Мілані фотовиставка розташована саме в Музеї Рісорджименто; цей термін, як відомо, позначає період боротьби італійців за волю і за створення власної єдиної держави.

Запрошуємо відвідати Музей в центрі Мілана і звернути увагу на тимчасову виставку, присвячену Україні. Це – 46 фотографій, які нагадують про ціну свободи для українського народу, який вже рік відстоює свої цінності і боронить свою землю.

Автори світлин – італійська фотожурналістка Аріанна Аркара та український фотограф Михайло Палінчак.

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