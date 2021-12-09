У місті Варезе відбулася інавгурація художньої виставки «BADarte – барви життя»

В суботу 4 грудня 2021 року на півночі Італії в місті Варезе відкрилася художня виставка під назвою «ВADarte – барви життя», за участю чотирьох наших краян, які демонструють свої твори на загальний огля.

Тема виставки: «Творчий підхід до життя – це користь для розуму і серця», тобто можливість використання мистецтва, як засобу для урівноваження своїх емоцій, почуттів і психічного здоров’я.

Більшість українців в Італії виконують роботу сімейних помічників, яка має свої притаманні особливості: спільне проживання, нелімітований робочий час, ізольованість, потужне емоційне навантаження. Для цього їм потрібна допомога, покращення якості життя, розрядка.

Виражати свої емоції за допомогою малювання – це чудова вправа для підняття настрою, відволікання від проблем, злагодженої координації серця і мозку.

Я Марія Гайдай, волонтерка «Сircolo Prendiamoci cura» Acli Varese, асоціації, яка об’єднує людей зайнятих у сфері домашнього господарства, організаторка виставки.

Багато років малюю на шовку в техніці батік, маю творчу освіту і досвід роботи у цій сфері. Мій вільний час обмежений, але я ніколи не переставала малювати.

Творчість розслабляє мене, допомагає відновити душевні сили, дає можливість показати іншу сторону моєї особистості. Через кольори на папері чи полотні людині вдається виплеснути свої думки, показати особистий енергетичний і творчий потенціал.

Виступаючи з ініціативою організації художньої виставки, я подумала, що буде корисно поділитися особистим досвідом з іншими.

Творчість митця базується на персональний відчуттях, творчими засобами людина демонструє свої мрії, прагнення, програмує майбутнє.

Галина Кішко, родинна співробітниця, розповідає:

«Я почала малювати зображення за цифровими схемами, щоб провести свій вільний час у період карантину в березні 2019 року. Почувала себе дуже ізольованою і, чесно кажучи, наляканою, тому що проживаю сама, а моя робота призупинилася через ковід. Моя родина мешкає в Україні і я боявся, що більше ніколи їх не побачу.

Живопис дуже допоміг мені розширити мій простір, заспокоїтися і створював компанію неначе одухотворена субстанція. З цього моменту я не перестаю малювати».

Творчість, малювання має вагомі переваги: покращує комунікативні навички, піднімає самооцінку, синхронізує моторику, стимулює працювати мозок, підвищує концентрацію уваги, допомагає вільно виливати свої емоції.

Сусанна Мікла, родинна співробітниця, член групи художників творчого центру «Розетум» в Мілані, каже:

«Мені подобається ілюструвати книги, ніби я одягаю слова, надаючи їм видимих образів. Зараз я працю над обкладинкою для своєї третьої книги. Моя основна робота та творчі старання добре толеруються одне з одним, я навчилася розмежовувати мій простір для виконання обох видів діяльності».

Сусанна має професійну творчу освіту, спеціалізовану на кераміці, але нажаль, зараз бракує обладнання для виконання цього виду робіт.

Відчуття розслабленості, отриманої під час малювання, допомагає досягти гармонійного балансу. Художня творчість дозволяє безпосередньо, негайно, спонтанно та інтуїтивно проявляти себе, стає можливим побачити і висловити набагато більше, ніж це здатні зробити слова.

Олег Снігур, родинний співробітник, розказує про свій досвід:

«Коли я приїхав до Італії, я працював реставратором церков. Маю творчу освіту, малюю класичною олійною технікою. Мені дуже подобалася робота реставратора, але фінансовий аспект не дозволяв продовжувати цю діяльність, бо не вдавалося задовільняти потреби моєї родини, яка живе тут зі мною. Я знайшов ще одну робочу зайнятість, працюючи в італійській родині.

Зараз живопис — це лише їжа для розуму та серця, тоді як моя робота родинного співробітника сприяє заробити кошти для щоденних потреб моєї родини».

Численні відвідувачі виставки, захоплені високою майстерністю і художньою цінністю мистецьких творів наших земляків.

В інавгурації виставки взяв участь радник міського голови з соціальних питань та культури Роберто Молінарі, президент провінційного патронату Acli Тереза Tascone.

Свою фахову оцінку творчим спробам учасників виставки висловила артетерапевт Грація Джані, а також музикотерапевт Тетяна Чернова.

Виставка триватиме до 12 грудня 2021 року.

Марія Гайдай













