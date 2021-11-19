У Неаполі пройде виставка дитячих малюнків “Писанка для Папи”

Виставка дитячих малюнків “Писанка для Папи” – “Pysanka per il Papa” продовжує свою подорож по містах Італії. У листопаді експозицію можна буде переглянути на півдні Італії, а саме – у Неаполі та Помпеях.

Про це повідомило Генеральне консульство України в Неаполі.

Конкурс проводився асоціацією Ucraina CreAttiva навесні 2021 року в Римі.

Участь у ньму взяли 550 молодих митців учасників з різних куточків світу: України, Італії, Португалії та Туреччини.

“З 21 листопада 2021 року маєте можливість насолодитись частинкою української культури в Італії та побачити світ очима наших маленьких талановитих художників” – читаємо в повідомленні.

Експозиція проходить при громаді Української Греко-Католицької Церкви в місті Неаполі за адресою Via dei Tribunali, 175, 80138 Napoli NA.

Інавгурація виставки відбудеться 21 листопада після Божественної Літургії.

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Незабаром будемо проводити виставку у місті Помпеї.

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