У Неаполі пройде концерт Ірини Федишин

11 червня у Неаполі відбудеться благодійний концерт Ірини Федишин «Розстріляна весна».

Teatro Casa della Musica.Vi Corrado Barbagallo,115 Napoli

Вартість квитків – 25 €. Їх можна купити онлайн.

Довідки за телефоном : tel. 3200651988, 3884366493

Усі зібрані кошти будуть направлені для допомоги Збройних Сил України.

Свято української пісні чекає вас у Casa della Musica – Federico I – Napoli, 11/06/2022, початок о 19.00.

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