У парламенті Італії вдруге показали фільм про Віталія Марківа

У парламенті Італії показали 30-хвилинний документальний фільм «The Wrong Place» про українського військового Віталія Марківа, засудженого до 24 років в’язниці через нібито причетність до вбивства на Донбасі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача Андрія Миронова.

Про це 1 вересня повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Стрічку в парламенті Італії презентували вже вдруге. Участь в її показі взяли італійські парламентарі та українські дипломати, журналісти, громадські активісти та представники правозахисних організацій. Вони висловили сподівання, що матеріали фільму сприятимуть неупередженому розгляду справи пана Марківа.

У фільмі картографи, балісти та інші експерти спростовують твердження присяжних, що з позиції Віталія Марківа на Карачуні можна було розрізнити людей.

У МВС кажуть, що автори фільму з’ясували нові факти та спілкувалися зі свідками, які не були залучені до судового процесу в Павії.

«Початкові кадри демонструють околицю міста Слов’янська на Донеччині, куди на таксі прибули троє іноземців Роккеллі, Миронов та француз Вільям Ругелон, котрий був поранений внаслідок трагічного випадку 24 травня 2014 року. Використані відео зі звуком пострілів, де перед смертю Андрій Миронов пояснює журналістам, що потрапили під перехресний вогонь “стріляють з обох боків”», – сказали у відомстві та додали, що ці відеокадри присяжні Павії проігнорували.

Завершальна частина стрічки буде готова восени. Режисер Крістіано Тінацці розповів, що фільм пропонуватимуть для прокату міжнародним компаніям та для представлення на кінофестивалях.

Як відомо, 20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на рішення суду міста Павія (Італія). Розгляд апеляційної скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року, проте був заблокований через пандемію.

24 липня 2020 року «Радіо Свобода» повідомило, що в Італії Апеляційний суд 29 вересня 2020 року почне розгляд справи Віталія Марківа. Наступне засідання призначене на 1 жовтня. 28 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив цю інформацію. Крім того, він запросив міжнародні правозахисні організації долучитися до моніторингу судового процесу та попросив їх фіксувати можливі факти тиску на суд.

31 серпня 2020 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що Національна поліція України має докази невинуватості українського військового Віталія Марківа.

Нагадаємо, 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська у Донецькій області внаслідок мінометного обстрілу загинули італійський фотокореспондент Андреа Рокеллі та його російський перекладач Андрій Миронов, французький фотожурналіст Вільям Роглон отримав поранення.

Поліція Італії у 2017 році затримала нацгвардійця Віталія Марківа, який має громадянство України та Італії, за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента.

Суд тривав з 6 липня 2018 року. 12 липня 2019-го суд Італії визнав Марківа винним у причетності до вбивства Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році та засудив до 24 років ув’язнення.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що Україна ініціюватиме перемовини найвищого політичного рівня з Італією щодо справи Марківа.

11 жовтня суд присяжних міста Павії оприлюднив мотиваційну частину вироку українському солдату. Присяжні вважають, що Віталій Марків начебто активно сприяв умисному убивству іноземних журналістів на околиці окупованого тоді бойовиками Слов’янська.

25 травня 2020 року група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та Київського політехнічного інституту провела в Слов’янську слідчий експеримент в кримінальному провадженні Нацполіції про обставини загибелі італійського фоторепортера та перекладача. Фахівці проводили акустичні, балістичні та топографічні дослідження в ту саму пору року і на тих самих локаціях, де розгорталися трагічні події.

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