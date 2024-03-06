У парламенті Італії показали фільм “20 днів у Маріуполі”

Документальна стрічка “20 днів у Маріуполі” уже стала легендарною за правдивість свідчень початку війни із росією, коли килимовими бомбардуваннями війська РФ убивали українські міста разом із їх жителями.

Фільм було представлено 27 лютого в Римі у залі засідань парламентських груп Палати Депутатів Італійської Республіки.

Цей захід став не лише демонстрацією підтримки України на найвищому державному рівні, він дозволив побачити на власні очі початок російської окупації Маріуполя, страждання його мешканців та злочини, скоєні російською армією проти цивільного населення.

Відкриваючи захід, Анна Аскані, віцепрезидент Палати Депутатів італійського Парламенту заявила: “Парламент Італії підтверджує підтримку Україні та її мученицькому народові. Ми віримо, що встановлення миру можливе, лише тоді коли він буде справедливим, немає Миру без Свободи. Ми продовжуватимемо бути поруч з Україною, її жінками та чоловіками, як це було протягом двох років війни”.

Проєкція “20 днів у Маріуполі”: як виникла ініціатива

Ця ініціатива виникла після того, як громадськості стало відомо про конференцію у Модені “Маріуполь. Відродження після війни”. Пропагандистський захід, організований російським посольством, прагнув розповісти про «відбудову» мегаполісу, зруйнованого російськими бомбами, у якому загинуло близько 20 000 його жителів.

Українська громада в Італії та біженці з цього мученицького міста сильно виступили проти цього заходу. За підтримки італійських та українських інституцій цей захід вдалося скасувати. По цьому, у Модені зібрався все італійський мітинг, щоб сказати “Ні!” російській пропаганді в Італії.

“20 днів у Маріуполі”: кращий документальний фільм 2024 року

Фільм “20 днів у Маріуполі”, був номінований на кращий документальний фільм на “Оскар” 2024 року, знятий командою журналістів, які потрапили в морський порт Маріуполя на переддень російської інвазії в Україну.

Під час облоги, коли бомбардування трощили місто, а його мешканці були позбавлені електроенергії, їжі, води та можливості евакуюватися, журналісти документували жахи війни та стали очима для світових ЗМІ.

Зруйновані будинки, відчай, страх, смерть – ось, що принесла Росія на українську землю. Цей вражаючий фільм підтверджує геноцид українців з боку РФ.

“20 днів у Маріуполі”: коментарі свідків та італійських парламентарів

Серед тих, хто взяв участь у презентації, Ліа Квартапелле, депутатка Демократичної партії Італії підкреслила емоційну цінність і силу правди цього фільму. Маріуполь був зруйнований, оскільки відважився протистояти силі російського імперіалізму.

“Великий зал засідань парламентських груп переповнений. Це свідчить про важливість події та велику увагу до подій в Україні”, – прокоментував депутат Парламенту від Демократичної Партії Італії Андреа Казу, – “Цей захід дає можливість почути прямі свідчення тих, хто пережив війну, а не брехню російської пропаганди”.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко подякував усім небайдужим до трагедії, яке пережило його місто. Він засвідчив, як квітуче місто, стало символом катувань та воєнних злочинів. «За 86 днів облоги, під ударами систем залпового вогню, загинуло десятки тисяч містян. Це неможливо забути чи пробачити. Російська пропаганда не повинна стерти пам’ять того, що вкоїла Росія. Ми прагнемо справедливості та покарання злочинів».

Емоційним стало свідчення парамедика Юлії Паєвської, лауреатки Премії Сахарова 2022, яка була в оточенні в Маріуполі, а далі – у російському полоні: “Моє серце як камінь, бо я постійно чую крики дітей, стогін поранених і вибухи бомбардувань. Я бачила, як місто вмирає. Маріуполь хоче, щоб світ знав про цю трагедію. Я тут не для того, щоб попередити вас, що кордон між Світлом і Темрявою, між добром і злом (між Росією та Європою), зараз проходить через Україну”.

Показ фільму послужив нагадуванням італійському суспільству, що жорстока війна Росії проти України триває. Росія продовжує руйнувати мирні українські міста та щоденно загрожує демократичному світу, а перемогти зло імперської росії ми можемо лише спільними зусиллями.

Ця стаття італійською ТУТ

Маріанна Сороневич

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.