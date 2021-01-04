У римському Колізеї запущено аудіогід українською мовою!

У межах проекту з впровадження україномовних аудіогідів у музеях світу, у римському Колізеї запустили аудіогід українською мовою.

Відтепер, прослухати історію Колізею у Римі можна українською. Про це повідомлено на сайті Президента України.

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В Амфітеатрі Флавіо, відомого, як Колізей, впроваджено україномовний аудіогід.

Цей проект покликаний поширювати українську мову у світі, щоб голос України звучав у найвидатніших світових пам’ятках, уу рамках проектів «культурної дипломатії»

Колізей – найбільший амфітеатр Стародавнього Риму, побудований у І ст. н. е. За кількістю відвідувачів Колізей посідає перше місце у світі серед усіх культурних пам’яток (споруд) і третє – серед музеїв, поступаючись лише Лувру та Національному музею Китаю.

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Аудіогід українською мовою озвучив український актор дубляжу Юрій Сосков.

«Радий долучитися до цього, на мою думку, потрібного проекту. Дуже добре, що наша країна почала опікуватися питанням рідної мови у музеях світу», – сказав Юрій Сосков.

За словами дружини Президента України, наступного року україномовні аудіогіди запрацюють у лондонському Тауері, Версальському палаці, Національному природознавчому музеї в Берліні, музейному комплексі Ватикану, Меморіальному комплексі історії Голокосту – Яд Вашемі, Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані.

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