У римській опері вперше виступила українська диригентка Оксана Линів

Оксана Линів, видатна українська диригентка із світовим ім’ям, виступила в оперному театрі столиці Італії.

До концертній програмі симфонічного концерту, що відбувся 22 травня увійшла «Ідилія Зігфріда» Ріхарда Вагнера, а також симфонія н. 1 соль мінор, ор. 13, «Зимові мрії» Петра Чайковського.

Оксана Линів – українська диригентка, одна з найяскравіших представниць жінок-диригентів на світовій сцені.

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Є лауреаткою престижної міжнародної нагороди TREBBIA International Awards в номінації “Мистецька діяльність” та володаркою нагороди “Жінка України 2019” в номінації “Культура”. Нагороджена титулом “Зірка року 2015” у номінацї “Класика” та призом Мюнхенського оперного фестивалю 2015 року.

Паралельно з блискучою інтернаціональною кар’єрою Оксана Линів палко опікується розвитком класичної музики в Україні та є культурним амбасадором України у світі. У 2016 році з її ініціативи у Львові було засновано Міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt, яким вона керує як арт-директор.

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