Форум українців Італії у Римі об’єднав представників громади для обговорення підтримки України, протидії пропаганді та майбутньої відбудови країни. Захід пройшов у Соборі Святої Софії за участі провідних українських організацій та духовенства.

7 липня 2025 року в соборі Святої Софії в Римі вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пройшло масштабне зібрання представників українських організацій Італії — Форум українців Італії. Цей важливий захід став майданчиком для обговорення ключових викликів та стратегій підтримки України, а також зміцнення української громади на території Італії.

Основні теми Форуму

Від допомоги — до перемоги й відбудови України: обговорення ролі українських громад Італії у підтримці відновлення країни після війни.

обговорення ролі українських громад Італії у підтримці відновлення країни після війни. Боротьба з російською пропагандою: механізми захисту правди як ключового інструменту в інформаційній війні.

механізми захисту правди як ключового інструменту в інформаційній війні. Щоденні виклики та потреби українців в Італії: соціальна, культурна та правова підтримка.

соціальна, культурна та правова підтримка. Єдність у дії: як об’єднати зусилля на локальному та глобальному рівнях для посилення впливу української громади.

Відомі спікери та святковий молебень

Урочисте відкриття Форуму розпочалося з промов:

Павло Ґрод , Президент Світового Конґресу Українців, наголосив на важливості міжнародної підтримки та ролі діаспори у перемозі України.

, Президент Світового Конґресу Українців, наголосив на важливості міжнародної підтримки та ролі діаспори у перемозі України. Олесь Городецький, Голова Християнського товариства українців Італії та ведучий Форуму, підкреслив необхідність спільної роботи та консолідації зусиль.

Духовну підтримку забезпечив Владика Григорій Комар, Адміністратор Апостольського Екзархату Української Греко-Католицької Церкви в Італії, який відслужив молебень за мир і відновлення України.

Організатори та партнери

Захід був організований та підтриманий провідними українськими асоціаціями в Італії:

NAU — мережа асоціацій задля України

Християнське товариство українців Італії

Асоціація «Ластівка»

Associazione Donne ucraine in Italia — Асоціація українських жінок в Італії

Прокатедральний Собор Святої Софії в Римі

Посольство України в Італії

Апостольський Екзархат Української Греко-Католицької Церкви

Значення Форуму для української громади

Цей захід став не лише платформою для обміну досвідом і стратегіями, але й символом незламності українців в Італії. Форум сприяє посиленню співпраці між різними регіональними спільнотами, об’єднує ресурси для ефективнішої підтримки України та покращує адаптацію українських мігрантів у країні.

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