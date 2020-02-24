Рідкісна нагода зустрітися із двома сучасними українськими письменниками випала українцям у Римі.

У п’ятницю 13 березня у Римі відбудеться творча зустріч із український письменником, журналістом та кіносценаристом Андрієм Курковим.

Сучасний український письменник і один з найбільш цікавих і прославлених діячів сучасного українського літературного процесу. Всі книги Андрія Куркова відрізняються яскравими персонажами і поглинаючими, захоплюючими сюжетами.

За сценаріями цього письменника створено вісім кінофільмів, а в 2014 році він був нагороджений Орденом Почесного легіону Франції. Купити книги Андрія Куркова варто всім поціновувачам якісної сучасної літератури. Його твори перекладені на 36 мов світу.

В кігнці презентації виступить письменник з Калуша Тарас Ващук, який живе і працює в Об’єднаних Арабських Еміратах

Тарас Ващук – український письменник і журналіст, автор поетичної збірки «Чорна квітка» (2003), лауреат премії «Дебют року в прозі-2007», учасник з’їзду молодих літераторів Ірпінь-2008, дипломант всеукраїнського конкурсу малої прози «Сила Малого-2009», лауреат міжнародного конкурсу журналу «Zeit Glass 2016». у 2018 році презентував у Римі, Флоренції та Мілані книгу “Україна в пісках”.

Прийдіть на зустріч із цікавими та непересічними людьми!

На зустрічі у присутніх буде можливість взяти участь в обговоренні, спілкуватися з письменниками купити книги та взяти автографи.

Захід пройте у приміщенні Посольства України в Італії у п’ятницю 13 marzo 2020,

За адресою Guido d’Arezzo, 9, 00198 Roma RM, Italia

Початок о 18:00

Біографічна довідка

Андрій КУРКОВ, 57 років, письменник, сценарист, журналіст.

Народився 23 квітня 1961-го в селі Будогощ Ленінградської області Росії. Батько був пілотом, мати — лікарем. 2-річним із родиною переїхав до Києва.

Навчався у Київському педагогічному інституті іноземних мов.

Був редактором видавництва «Дніпро».

Написав понад 20 кіносценаріїв. Працював на кіностудії імені Олександра Довженка. Вів сценарні курси в британському Белл коледжі у Кембриджі. Викладав на кінофакультеті Київського університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Член Європейської кіноакадемії і постійний член журі кінопремії «Фелікс». Автор 16 романів і п\’яти дитячих книжок.

Пише російською. Перший роман «Не приведи меня в Кенгаракс» вийшов 1991-го. «15 років писав у стіл. Анотацію і дві-три глави надсилав російським та українським видавництвам, потім — по всьому світу. Отримав понад 500 письмових відмов». 1999 року роман «Пікнік на льоду» увійшов до десяти найпопулярніших у Європі.

Отримав відзнаку «Золотий письменник України». Торік уперше написав книжку українською. Публіцистику «Рух „Емаус“: Історія солідарності» випустило львівське видавництво «Астролябія». Книжки перекладені 36 мовами.

Вільно володіє англійською, німецькою, французькою, польською. Вивчав італійську, японську, румунську й литовську.

Улюблений письменник — Даниїл Хармс. 30 років у шлюбі з англійкою Елізабет Шарп. Мають доньку 21-річну Габріелу-Таїсію, синів 19-річного Теа-Майкла-Олексія й Антона-Девіда, 16 років. Живе в Києві