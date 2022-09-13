Концертом Харківського камерного оркестру та відомої скрипальки Анастасії Петришак відкривається Фестиваль «INSIEME» у Римі.

Про це повідомило Посольство України в Італійській Республіці.

Фестиваль, присвячений українським музикантам і українській класичній музиці, проходитиме з 20 вересня по 1 жовтня 2022 року в Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, за адресою Viale Pietro de Coubertin 30.

На концертах фестивалю звучатимуть твори як світових та українських класиків, так і композиції, створені вже під час російської агресії проти України.

Запрошуємо всіх поринути в чарівний світ музики і підтримати українських виконавців.

Вхід безкоштовний за попередньою реєстрацією ТУТ.

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