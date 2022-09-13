Концертом Харківського камерного оркестру та відомої скрипальки Анастасії Петришак відкривається Фестиваль «INSIEME» у Римі.
Про це повідомило Посольство України в Італійській Республіці.
Фестиваль, присвячений українським музикантам і українській класичній музиці, проходитиме з 20 вересня по 1 жовтня 2022 року в Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, за адресою Viale Pietro de Coubertin 30.
На концертах фестивалю звучатимуть твори як світових та українських класиків, так і композиції, створені вже під час російської агресії проти України.
Запрошуємо всіх поринути в чарівний світ музики і підтримати українських виконавців.
Вхід безкоштовний за попередньою реєстрацією ТУТ.
Читайте також: ЗАПРОШУЄМО НА ПЕРЕГЛЯД ІСТОРИЧНОЇ ДРАМИ “ЩЕДРИК” У РИМІ
Обговорити новини, важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом, або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia