in Громада

У Римі завершився культурний марафон «Legàmi / Зв’язки»: Європейська душа України

«Культурний проєкт “Legàmi / Зв’язки” у Римі представив європейську душу України через музику, поезію, мистецтво та кіно — в рамках URC-2025».

З 7 по 12 липня 2025 року в Римі відбувся цикл культурно-освітніх подій «Legàmi / Зв’язки. Європейська душа України», організований з нагоди Конференції з Відновлення України (URC-2025). Захід став прикладом успішної міжнародної співпраці між італійськими установами, українською діаспорою та державними органами культури обох країн.

Простір діалогу та міжкультурної обізнаності

Протягом шести днів у престижних локаціях Риму проходили концерти, кінопокази, виставки, інсталяції та літературні вечори, що відкривали глибину та багатогранність української культури:

  • 7 липня – унікальна мультимедійна інсталяція «В Україні. Ірпінь. Історії війни і стійкості» на фоні Піраміди Гая Цестія, доповнена вечором української поезії та музики за участю композиторки Жанни Станкович.
  • 8–12 липня – в Археологічній зоні Санта-Кроче ін Джерусалемме відбулись публічні конференції, кінопокази та музичні події, які сприяли глибшому розумінню історичного контексту та сучасних викликів України.
  • У Музеї музичних інструментів тривала виставка, що включала:
    • картини Івана Карася;
    • витинанки Дарії Альошкіної;
    • писанки Тетяни Коновал;
    • зразки традиційного українського вбрання з колекції Національного музею народної архітектури і побуту України.

Читайте також: Український театр «Gloria» запалює серце Риму гуцульською магією. Hе пропустіть

Організатори та партнери

Проєкт був ініційований Спеціальною Верховною Інтендатурою археології, мистецтва та краєвидів Риму, у співпраці з:

  • Генеральною дирекцією кіно і аудіовізуальної продукції Італії
  • Дирекцією національних музеїв Риму
  • Національним музеєм музичних інструментів
  • Міністерством культури і стратегічних комунікацій України
  • Посольством України в Італії
  • Асоціацією «Ucraina CreAttiva»

Куратори: Даніела Порро, Алессіо Де Крістофаро, Вікторія Шевченко, Марчелло Тальєнте.
Повний перелік наукового комітету та організаційної команди — на офіційному сайті проєкту.

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах FacebookInstagram і Телеграм.

Натисніть, щоб оцінити цю статтю!
[Усього: 0 Середній: 0]

У Римі відбувся Форум українців Італії: єдність, підтримка та майбутнє відбудови України

Українська культура на великій сцені Неаполя: тріумфальний виступ ансамблю «Євшан»