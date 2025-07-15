«Культурний проєкт “Legàmi / Зв’язки” у Римі представив європейську душу України через музику, поезію, мистецтво та кіно — в рамках URC-2025».
З 7 по 12 липня 2025 року в Римі відбувся цикл культурно-освітніх подій «Legàmi / Зв’язки. Європейська душа України», організований з нагоди Конференції з Відновлення України (URC-2025). Захід став прикладом успішної міжнародної співпраці між італійськими установами, українською діаспорою та державними органами культури обох країн.
Простір діалогу та міжкультурної обізнаності
Протягом шести днів у престижних локаціях Риму проходили концерти, кінопокази, виставки, інсталяції та літературні вечори, що відкривали глибину та багатогранність української культури:
- 7 липня – унікальна мультимедійна інсталяція «В Україні. Ірпінь. Історії війни і стійкості» на фоні Піраміди Гая Цестія, доповнена вечором української поезії та музики за участю композиторки Жанни Станкович.
- 8–12 липня – в Археологічній зоні Санта-Кроче ін Джерусалемме відбулись публічні конференції, кінопокази та музичні події, які сприяли глибшому розумінню історичного контексту та сучасних викликів України.
- У Музеї музичних інструментів тривала виставка, що включала:
- картини Івана Карася;
- витинанки Дарії Альошкіної;
- писанки Тетяни Коновал;
- зразки традиційного українського вбрання з колекції Національного музею народної архітектури і побуту України.
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Організатори та партнери
Проєкт був ініційований Спеціальною Верховною Інтендатурою археології, мистецтва та краєвидів Риму, у співпраці з:
- Генеральною дирекцією кіно і аудіовізуальної продукції Італії
- Дирекцією національних музеїв Риму
- Національним музеєм музичних інструментів
- Міністерством культури і стратегічних комунікацій України
- Посольством України в Італії
- Асоціацією «Ucraina CreAttiva»
Куратори: Даніела Порро, Алессіо Де Крістофаро, Вікторія Шевченко, Марчелло Тальєнте.
Повний перелік наукового комітету та організаційної команди — на офіційному сайті проєкту.
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