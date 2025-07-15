«Культурний проєкт “Legàmi / Зв’язки” у Римі представив європейську душу України через музику, поезію, мистецтво та кіно — в рамках URC-2025».

З 7 по 12 липня 2025 року в Римі відбувся цикл культурно-освітніх подій «Legàmi / Зв’язки. Європейська душа України», організований з нагоди Конференції з Відновлення України (URC-2025). Захід став прикладом успішної міжнародної співпраці між італійськими установами, українською діаспорою та державними органами культури обох країн.

Простір діалогу та міжкультурної обізнаності

Протягом шести днів у престижних локаціях Риму проходили концерти, кінопокази, виставки, інсталяції та літературні вечори, що відкривали глибину та багатогранність української культури:

7 липня – унікальна мультимедійна інсталяція «В Україні. Ірпінь. Історії війни і стійкості» на фоні Піраміди Гая Цестія , доповнена вечором української поезії та музики за участю композиторки Жанни Станкович .

– унікальна мультимедійна інсталяція «В Україні. Ірпінь. Історії війни і стійкості» на фоні , доповнена вечором української поезії та музики за участю композиторки . 8–12 липня – в Археологічній зоні Санта-Кроче ін Джерусалемме відбулись публічні конференції, кінопокази та музичні події, які сприяли глибшому розумінню історичного контексту та сучасних викликів України.

– в відбулись публічні конференції, кінопокази та музичні події, які сприяли глибшому розумінню історичного контексту та сучасних викликів України. У Музеї музичних інструментів тривала виставка, що включала: картини Івана Карася ; витинанки Дарії Альошкіної ; писанки Тетяни Коновал ; зразки традиційного українського вбрання з колекції Національного музею народної архітектури і побуту України.

тривала виставка, що включала:

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Організатори та партнери

Проєкт був ініційований Спеціальною Верховною Інтендатурою археології, мистецтва та краєвидів Риму, у співпраці з:

Генеральною дирекцією кіно і аудіовізуальної продукції Італії

Дирекцією національних музеїв Риму

Національним музеєм музичних інструментів

Міністерством культури і стратегічних комунікацій України

Посольством України в Італії

Асоціацією «Ucraina CreAttiva»

Куратори: Даніела Порро, Алессіо Де Крістофаро, Вікторія Шевченко, Марчелло Тальєнте.

Повний перелік наукового комітету та організаційної команди — на офіційному сайті проєкту.

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