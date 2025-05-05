У Римі проходить виставка «Писанка — тендітна краса українського мистецтва»,

З 18 квітня по 14 вересня 2025 року в музеях Вілла Торлонія у Римі проходитиме унікальна виставка «Писанка — тендітна краса українського мистецтва», що презентує 74 традиційні писанки та 18 живописних робіт, які відображають еволюцію цього сакрального виду народного мистецтва — від стародавніх витоків до сучасної інтерпретації.

Писанка — це не лише розписана воском шкаралупа яйця, це – один із найдавніших символів української культури, що бере початок ще з дохристиянських часів.

Вона символізує життя, весняне відродження і несе магічний оберіг, завдяки унікальним орнаментам і символам, які ретельно зберігались та передавались із покоління в покоління.

Що побачите на виставці?

Понад 70 оригінальних писанок та майже два десятки живописних робіт розповідають історію традиції, що пережила століття. Це не просто мистецтво — це оберіг, закодований у символах, кольорах і формах, що зберігає силу предків і передається з покоління в покоління.

На виставці представлено:

роботи, виконані у традиційній техніці з використанням бджолиного воску;

унікальні авторські писанки, натхненні українською природою та фольклором;

живописні твори, що перегукуються зі стародавніми мотивами писанкарства.

Майстер-класи з писанкарства

Щонеділі, раз на місяць, відбуватимуться демонстраційні майстер-класи від українських митців. Учасники зможуть:

дізнатися про символіку писанок;

опанувати базову техніку створення писанки;

власноруч розписати яйце під керівництвом художників.

Майстер-класи тривалістю приблизно 2 години, розраховані на дорослих і дітей від 10 років. Запис за номером: 060608 (щодня з 9:00 до 19:00).

Учасники виставки

Лариса Ісків

Народна художниця України, майстриня текстилю, аразі та традиційного костюму. Її твори відзначаються глибокою духовністю та етнічним корінням.

Лілія Баб’як

Художниця-графік і живописець, знана своїм унікальним стилем у мистецтві писанки. Її роботи поєднують традицію та авторське бачення. Проводить виставки та майстер-класи в Італії та за кордоном.

Володимир Луцик

Живописець, графік, знаний своїм переосмисленням традиції іконопису та писанкарства. Його авторські техніки розпису по шкаралупі — унікальне поєднання старовини і сучасності.

Ала Зарваницька

Акварелістка й архітекторка, лауреатка IX Бієнале Metropoli в Турині. Надихається українською природою, що оживає у її детальних і ніжних писанках.

Ця подія є частиною ширшого культурного діалогу, що утверджує українську ідентичність на міжнародному рівні. Виставка має на меті не лише показати красу української народної творчості, але й нагадати про її актуальність і життєстійкість у сучасному світі.

Практична інформація

📍 Місце проведення: Musei di Villa Torlonia, Casina delle Civette

🗓 Дати: 18 квітня — 14 вересня 2025

⏰ Години роботи: вівторок — неділя, 9:00–19:00 (вхід до 18:00)

🚫 Закрито: щопонеділка

🎟 Квиток: включено у вхід до музею

💳 Безкоштовний вхід з карткою MIC

📞 Інфо і бронювання: 060608 (щодня 9:00–19:00)

Організатори та партнери

Виставка проходить під патронатом:

Римської столиці (Roma Capitale)

(Roma Capitale) Посольства України в Італії

у співпраці з Асоціацією “Futura Nostra”

за підтримки Zètema Progetto Cultura

Інформацію італійською знайдеде тут.

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