Творчий проєкт, Асоціацією «Україна Креаттива» за підтримки Посольства України в Італії зібрав найяскравіших українських митців, які проживають в Італії, для представлення поважній італійській аудиторії роботи, що найяскравіше передають нові сенси та змісти, якими нині живе Україна.

На виставці представлені роботи: Івана Карася, Андрія та Олега Катеринюків, Володимира Луцика, Лілії Мочули, Лілії Баб‘як, Ірини Зази, Олени Громової та Світлани Пасірської.

Провідною темою третього сезону стали «Біль і Надія» – два емоційних концепти, які забарвлюють українське сьогодення у ці непрості для України часи.

Виставка триватиме до 19 вересня 2023 року за адресою: м.Рим, галерея «IL LEONE» вул. Aлеардо Алеарді, 12, Рим, Італія (via Aleardo Aleardi, 12, Roma), Manzoni.

Розклад роботи 10:00-13:00 та 16:00-19:00б з понеділка по суботу (неділя вихідний)

У середу, 12 вересня запрошуємо на вечір поезії та музики (початкок о 16:00)

У суботу, 16 вересня на ФІНІСАЖ виставки (з 16:00)

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