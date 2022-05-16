У Римі інавгуровано арт-проєкт “Підтримай Україну”

У Римі інавгуровано Міжнародного мистецького проєкт “Підтримай Україну”, виставка пройшла в Інституті культури Польщі в суботу 14 травня.

Художники Остап Ковальчук, Володимир Стасенко і Володимир Козюк представили твори, демонструють жах, який принесла війна в Україну.

Куратор проекту Юрій Котик.

Твори художників – це філософсько-художня інтерпретація подій страшної війни в Україні. Їхні бачення різняться за формою та засобами художньої мови, саме це підкресоює масштаб трагедії війни в Україні. Вони є документальним свідченням глобальної катастрофи.

Твори Володимира Стасенко – виконав панно на тканині, яка символізує Туринську Плащаницю на якій він інтерпретував найбільш відомі фотографії, що були опубліковані у світових ЗМІ. …зруйновані будинки, ексгумація тіл у Бучі, переправа через зруйнований міст в Ірпені, жінки, які годують немовлят, біженки, що захищають своїх дітей… Ці події порівнюються із Страстями Христовим.

Остап Ковальчук представив картини “Опаленні війною”, реалізовані на дошках із зруйнованих, опалених домів Київщини. Особистий досвід митця поєднується з глибокими універсальними історичними метафорами, які говорять про жахи війни.

Картини Володимира Козюка показують красу мирної, довоєнної України, яка здається раєм на фоні теперішньої воєнної розрухи. На інших його картинах, на фоні українського прапора, відбитки долоньок дітей-біженців, тих кому вдалося вижити…. на інших – лише фон, чистий лист на згадку сотень діток, які загинули у війні…

У творах поєднано традиції, кольори і техніки давнього і сучасного мистецтва, християнське мистецтво іконопису та художню інтерпретацію сучасних фотографій.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!