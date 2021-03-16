Спортсменка заявила що прийняла громадянство Італії через відсутність будь-якої підтримки в Україні.

6 березня на міжнародних змаганнях «Roma Riparte-Riparti Roma», що проходили в Римі, 26-річна уродженка с. Солонка біля Львова Софія Яремчук виграла 10-кілометровий забіг серед жінок.

Італійські коментатори повідомили, що спортсменка виступала за їхню країну. Софія підтвердила представникам відділення НОК України у Львівській області, що отримала італійське громадянство.

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«Ще до чемпіонату світу в Гдині (2020 – ред.) я мріяла пробігти марафон за нормативом і потрапити в національну команду України. Але в кінці січня мені довелося зробити вибір.

Це був непростий крок для мене і дуже обдуманий. Хочу зазначити, що я вже багато років тренуюся в Італії, тут живе моя мама. Я отримала італійське громадянство», — розповіла представнику львівського відділення НОК України Софія Яремчук.

Спортсменка додала, що їй запропонували з початку 2021 року пів ставки в збірній України, але вона відмовилися через свої рішення про зміну громадянства.

«Жодної підтримки від області за всі роки моєї спортивної кар’єри у мене не було.

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Всі тренувальні збори за кордоном та підготовку до чемпіонату світу з напівмарафону я проводила за власні кошти і завдяки допомозі мого клубу Acsi Italia Atletica і мого тренера Фабіо Мартеллі, яким я дуже вдячна.

У зв’язку з пандемією я залишилася не в найкращому становищі – тому що всі комерційні змагання були відмінені», — зазначила Софія Яремчук.

Нагадаємо, Софія Яремчук багаторазова призерка з бігу і напівмарафонів.

У листопаді 2019 року її визнали найкращою легкоатлеткою України. 6 березня вона стала переможницею на міжнародному легкоатлетичному забігу «Roma Riparte-Riparti Roma» на 10 км. Її час — 32:52. Найближчу суперницю вона випередила на 24 секунди.

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