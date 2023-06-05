Буковинські актори на гастролях в Італії збиратимуть гроші для дітей, які постраждали від війни

Буковинські театральні актори наприкінці червня поїдуть в Італію, де зіграють виставу “Фаустпатрон” у Венеції, Мілані і Римі.

Під час гастролей збиратимуть кошти на допомогу дітям, які постраждали від війни.

Про це у Фейсбуці повідомила Чернівецька обласна рада, передає Укрінформ.

“Театр на захисті миру. Проєкт із такою назвою буковинські актори реалізовуватимуть в Італії. 24-30 червня вони зіграють артгаузну виставу «Фаустпатрон» у Венеції, Мілані та Римі. Головна мета гастролей – збір коштів на допомогу дітям в Україні, які постраждали від війни”, – йдеться у повідомленні.

Вистави йтимуть українською мовою з додаванням італійської. Також кожному глядачу, який не володіє українською, дадуть друковане лібрето з перекладом. Вхід на постановку вільний, а подякою буде донат на благодійність.

Крім того, для дітей та підлітків на час вистави працюватиме простір з аніматорами, де вони із задоволенням та користю проведуть час.

Проєкт “Театр на захисті миру” має на меті через мистецтво показати глядачам в Італії те, як українське суспільство проживає і протистоїть викликам, які спровокувала збройна агресія.

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