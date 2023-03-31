До уваги українських школярів, які знаходяться в Італії запрошують взяти участь у Всеукраїнському конкурсі шкільних малюнків «МОЇ ПРАВА: разом до перемоги»

Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення за участі Української молодіжної правничої асамблеї, Благодійного фонду «Об’єднання світових культур», Української асоціації підтримки творчої молоді запрошують учнів віком до 18 років взяти участь у XVІ Всеукраїнському конкурсі шкільних малюнків «МОЇ ПРАВА: разом до перемоги» з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.

У конкурсі буде кілька номінацій; зокрема, оцінюватимуться малюнки на тему “право на життя” – як українські герої – військові, медики, рятувальники – захищають це непорушне право.

До оцінювання робіт конкурсантів будуть залучені відомі державні та громадські діячі, вчені, митці, представники міжнародних організацій та провідних правничих видань.

Переможці Конкурсу отримають відзнаки та цінні подарунки.

Для участі у Конкурсі необхідно до 1 травня 2023 року надіслати конкурсну роботу (малюнок) разом з заявкою в електронному варіанті (у відсканованому форматі, JPEG), на електрону адресу uccplec@gmail.com (обов’язково зазначити в темі – «Мої права»).

Детальніше за посиланням.

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