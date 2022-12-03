ЮЛІК та ЗАЛІСКО дадуть два благодійні концерти в Італії

Вже незабаром укрїанський співак, екс-учасник колективу Dzidzio – Юлік та Заслужений артист України Андрій Заліско дадуть два благодійні концерти в Італії.

«У кожного своя місія. Наша підіймати патріотичних дух українців та всебічно залучати кошти для підтримки ЗСУ. Лише спільними зусиллями, ми зможемо дати достойну відсіч ворогу. Запрошуємо кожного. Виключно українські хіти та гарний настрій, і найголовніше – підтримка та допомога ЗСУ», – коментує Юлік та Заліско.

Концерти відбудуться у Неаполі та Мілані:

9 грудня – Неаполь, початок о 20:00 (ресторан «Анастасія», Strada Provinciale Ripuaria, Qualiano NA, тел.для довідок +39 329 047 3401 , +39 388 436 6493)

Ціна квитка: 25€

11 грудня – Мілан , початок о 13:00 ( клуб «Chef de Chef», Via Luigi Pasteur, 12

Cinisello Balsamo MI , тел.для довідок: +39 380 785 0740 (WhatsApp)

Ціна квитка: 40€

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