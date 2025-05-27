Юлія Маярчук — українська акторка із “Mare Fuori” з Миколаєва, викладає фітнес онлайн

Юлія Маярчук — українська акторка, яка вже понад 30 років живе в Італії, зокрема в Неаполі, де стала справжньою зіркою телебачення. Її часто називають “українсько-наполітанською” актрисою, а її обличчя та фігуру впізнають мільйони глядачів.

Народжена у Миколаєві у 1977 році, Юлія переїхала до Італії у 1990-му. І хоч більшу частину свого життя вона провела в Неаполі, її родина досі живе в Україні й переживає всі жахи повномасштабної війни.

Кар’єра на італійському телебаченні: від «La Squadra» до «Mare Fuori»

За 46 років Юлія встигла побудувати вражаючу кар’єру: знімалася у десятках італійських серіалів, серед яких:

“La Squadra” (7 сезонів),

(7 сезонів), “Distretto di Polizia” ,

, “Інкантезімо” ,

, “Don Matteo” ,

, “Il Commissario Montalbano” ,

, та один із найновіших хітів — “Mare Fuori”, де вона з’являється в одній із важливих ролей.

Її талант поєднує українську щирість і неаполітанську харизму, завдяки чому вона стала впізнаваною не лише в Італії, а й серед українців за кордоном.

Фітнес-ікона: мотивація для жінок 40+

Юлія — не лише акторка, а й палка прихильниця фітнесу. У свої 46 років вона має ідеальну форму — результат щоденних тренувань і дисципліни. На своїх соціальних мережах вона ділиться порадами з харчування, фітнесом для жінок 40+ і мотиваційними відео.

Instagram та TikTok Юлії Маярчук стали платформою, де вона допомагає жінкам з усього світу любити себе і своє тіло.

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Вболіває за «Наполі» і підтримує Україну

Юлія не приховує своєї любові до італійського футболу — вона активна вболівальниця ФК «Наполі», але при цьому активно висвітлює ситуацію в Україні, підтримуючи українців і розповідаючи про війну в інтерв’ю і публікаціях.

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